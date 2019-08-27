Пятый фестиваль «Воронежские звезды мирового балета» пройдет в октябре

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-27T14:34:51+03:00

А к Новому году в театре оперы и балета поставят музыкальную сказку

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Воронежский театр оперы и балета рассказал о планах на сезон. Напомним, он стартует 14 сентября премьерой оперы Римского-Корсакова «Снегурочка».

V фестиваль «Воронежские звезды мирового балета» пройдет в театре с 16 по 20 октября. Руководитель проекта, главный балетмейстер театра Александр Литягин включил в основную программу юбилейного фестиваля три балетных шедевра Чайковского. Танцевальный форум завершится гала-концертом с участием солистов ведущих балетных трупп России. Программу и имена приглашенных звезд озвучат в ближайшее время.

В ноябре покажут оперу Глеба Седельникова «Родина электричества» - в честь 120-летия Андрея Платонова.

Новыми концертами продолжится полюбившийся зрителям проект лауреата международных конкурсов Алексея Тюхина «Золотые хиты». На малой сцене зрителей ждут хоровые программы и события в рамках Всероссийских культурных акций.

В дни новогодних и Рождественских праздников труппа порадует юных зрителей премьерой музыкальной сказки.

К концу сезона театр готовит цикл проектов, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU