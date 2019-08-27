Весной 2020-го могут начать строить вспомогательный корпус для Воронежского театра оперы и балета

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-27T18:45:41+03:00

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В Воронеже прошла дискуссия по поводу проблем реконструкции многострадального театра оперы и балета. Потому как до сих пор горожане обсуждают вероятность его сноса. Сноса не будет, а как будет, пока неизвестно.

В беседе за круглым столом с администрацией театра, архитекторами и журналистами, которую инициировал Михаил Бычков, стала известна некоторая конкретика. Осенью объявят проект на реконструкцию вспомогательного корпуса театра, который сейчас находится рядом с Центральным рынком и гостиницей «Азимут» (экс-«Брно»). Его начнут строить ориентировочно весной 2020-го. Из двухэтажного здания, где сейчас хранятся декорации, сделают шестиэтажное. Для того, чтобы на время реконструкции самого помещения театра, которое по грубым прикидкам начнется не раньше лета 2022-го, труппа смогла туда переехать, там репетировать и делать спектакли. А в Воронежском концертном зале и, возможно, в ДК имени 50-летия Октября давать выездные спектакли.

После реконструкции основного здания дополнительный корпус будет использоваться для работы декорационных цехов, репетиций балетной труппы и оркестра, которым сейчас для этих целей катастрофически не хватает площадей. О том, какие подвижки есть в деле реконструкции, а также в каком ключе предлагает сделать ее экс-директор театра Игорь Непомнящий, мы напишем в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU