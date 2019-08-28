Экс-директор воронежского оперного театра Игорь Непомнящий: Обратите внимание на реконструкцию Ла Скала и наш проект 2006 года!

После опубликованных в СМИ «картинок» варианта реконструкции театра оперы и балета воронежцы в основной массе сделали вывод, что здание будут сносить. Это обсуждают не только в кулуарах театра, но даже на улицах.

- Ходит так много слухов: что и ресторан, и торговый центр вместо театра построят. И все эти россказни докатываются до театра. В итоге поднимается волна негодования. Завести творческих людей, отличающихся эмоциональностью, легко, тяжело успокоить, - сетует главный балетмейстер театра Александ Литягин.

На самом деле, сносить не будут с вероятностью 99%. А как будет – пока неизвестно. Пока есть только подвижки в эту сторону. И никакой конкретики. Никаких проектов еще нет.

Поэтому в Воронеже организовали дискуссию по поводу многострадальной реконструкции оперного театра. В разговоре, который инициировал худрук Камерного театра Михаил Бычков (это неслучайно: ему удалось построить современный и удобный для нужд своей труппы театр, который хвалят все приезжие коллеги), участвовали представители администрации театра, областных властей, архитекторы, работники культуры.

Дискуссия о судьбе оперного театра.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА - СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОРПУСА ТЕАТРА У РЫНКА

Что же на сегодняшний момент известно?

Что реконструкция нужна как воздух. Не только потому, что здание идет трещинами (оно за всю свою историю не имело капремонта). Театр не отвечает современным реалиям. Валерий Гергиев 100500 раз обещал привезти к нам крутые спектакли Мариинского театра. Но не может сдержать обещания - техобеспечение сцены не позволяет повесить декорации Мариинки. Упс! Также и с множеством спектаклей Платоновского фестиваля, взять хоть постановки Льва Додина…

Во-вторых, театр не отвечает задачам собственной труппы. Сейчас в ее распоряжении 10 тыс кв метров. А нужно… 20 тыс. Не хватает банально туалетов-душевых, но главное – помещений для работы. Если репетиционный зал занимает балетная труппа, все остальные артисты должны «перекурить».

- У оркестра для репетиций только оркестровая яма, музыканты не имеют возможности репетировать по группам, оттачивать моменты индивидуально. И балету хочется обеспечить репетиционные площади. Потому что, если начинают работать балетные артисты, остаются без репетиций остальные, - отметил директор театра Александр Арнаутов. - Поэтому нам нужно расширение площадей основного здания. А также необходимо еще и вспомогательное. И начать нужно с него, чтобы обеспечить место для работы труппы на момент, когда начнется реконструкция театра.

Поэтому сейчас областные власти приняли решение осенью объявить аукцион на проект реконструкции дополнительного корпуса театра. Он существует – двухэтажное здание справа от Центрального рынка. Сейчас там хранятся декорации оперного. После реконструкции там будет 6-этажный корпус со сценой. Чтобы на момент реконструкции основного здания труппа могла там репетировать и делать спектакли, в качестве выездной сцены используя сцену ВКЗ и, возможно, ДК имени 50-летия Октября. После завершения реконструкции в дополнительном корпусе будут репетировать оркестранты и балетные артисты, а также будут работать декорационные цеха театра. Эта площадка даст порядка 6 тыс площадей из необходимых 20 тыс.

Если конкурс на проект дополнительного корпуса осенью пройдет успешно, проект сделают за пару месяцев зимы, 45 дней отдается на госэкспертизу, таким образом, весной могут начать его строить! И если реконструкция основного здания, по грубым прикидкам, начнется летом 2021-го, то к тому времени этот корпус будет готов.

УЛУЧШАЙЗИНГ ТЕАТРА: КОПАЕМ ВНИЗ И В БОК

А теперь про саму реконструкцию. Почему раньше 2021-го она не начнется никак.

Нет проекта. Все картинки, опубликованные в СМИ, – это всего лишь примерные картинки самой удобоваримой КОНЦЕПЦИИ. Не факт, что так будет выглядеть театр. Пока за основу выбрали концепцию архитектора Сергея Куцевалова, который продумывал решение Камерного театра (повторюсь, он получился очень удобным, для всех: зрителей, режиссера, актеров, технических служб - потому что архитектор работал в связке с режиссером, который четко понимал, чего хочет).

То есть, чтобы сделать современный и удобный для всех театр, нужно техническое задание. Его пока нет! Только после проработки технического задания объявят конкурс на проект реконструкции. На сам проект архитекторы закладывают не меньше года работы. Потом госэкспертиза. И только потом реконструкция! То есть еще два года-сезона театр будет работать в прежнем здании.

Техническое задание нужно составлять в крепкой спайке администрации театра с театральными технологами (которые разведут относительно несущих стен здания всю необходимую инфраструктурно-инженерную начинку) и архитекторами (которые все это вычертят, учитывая рекомендации технолога и просьбы творцов относительно удобства рабочего процесса).

По сегодняшним данным, среди версий «улучшайзинга» театра, чтобы оставить его в существующих видимых габаритах, - нужно увеличение его этажности вниз и вбок (под Пушкинский сквер)! На этих технических этажах (пока в планах три этажа вниз) разместится инженерия – современная вентиляция, электрооборудование для машинерии сцены. Возможна техническая надстройка над сценической частью.

Что касается зрительской части. Возможно, гардероб уберут на нижний этаж. Увеличат часть туалетов-буфетов. В общем, позаботятся о комфорте зрителей. Все это нужно продумать для технического задания. И это не быстро.

Таким образом, начинка театра будет современной, его площади за счет подземной части увеличатся почти в два раза, но стены театра, его внешний вид, его стилевые интерьерные признаки останутся, обещают областные власти.

- Нет никакой опасности, что театр снесут и построят торговый центр. Ничего подобного не произойдет, - отметил руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков. – Предложений было много, в том числе, и сделать более футуристичный, новый облик театра. Всех успокою: принята концепция Куцевалова, пока этот вариант технически самый приемлемый. Отвечает задачам труппы, сохраняет существующий стиль здания (сталинский ампир), не разрушает архитектурный ансамбль площади Ленина. Но это не окончательное решение. Это пока концепция. Это не значит, что он будет выглядеть, как на тех картинках, они условные.

Андрей Еренков и Михаил Бычков.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ПРОЕКТЫ

Свои рекомендации высказал и бывший директор театра Игорь Непомнящий.

- В свое время я специально просматривал театры, как у них сделана реконструкция. И рекомендовал бы приглядеться к итальянскому театру Ла Скала. У них тоже было объективное ограничение по площадям старым городом – невозможно было расшириться снаружи. В итоге с машинерией и коммуникациями ушли под землю. Но при этом зал не тронули. Это важно: чтобы не пострадала акустика, она на первом месте для оперного театра, - отметил Игорь Михайлович. – Посмотрите также на театр "Современник" Галины Волчек, они тоже не ломали кинотеатр «Колизей», в котором находится театр, а сделали реконструкцию существующего здания.

Кроме того, Игорь Непомнящий рекомендовал проштудировать проект реконструкции оперного, который администрация театра утверждала еще в 2006-2012-м годах (с просьбами о реконструкции администрация оперного выходила на областные власти еще с 1988 года) - там как раз много моментов, предусматривающих удобство рабочего процесса для труппы, в том числе и подсобный корпус на 6000 кв м со сценой для репетиций и площадями для подсобных цехов учитывался. То есть можно не изобретать велосипед, а взять уже готовые наработки. Только привести их к современным реалиям.

Игорь Непомнящий в 2013-м демонстрировал несколько вариантов реконструкции, подготовленных театром с 2006-го года.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Игорь Непомнящий в 2013-м демонстрировал несколько вариантов реконструкции, подготовленных театром с 2006-го года.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Нужно обязательно посмотреть тот проект! – поддержал Михаил Бычков. – Кроме того, нужно обратить внимание на техсостояние ВКЗ, если театр будет показывать там спектакли. Механика сцены концертного зала устарела, не подойдет для музыкальных спектаклей - зрители не должны слышать между сценами моторы лебедок, меняющих декорации. За эти два года нужно компьютеризировать механику ВКЗ, чтобы работать бесшумно. Кроме того, за эти пару лет нужно заняться инвентаризацией интерьерных вещей оперного театра. Чтобы сохранить за время реконструкции приметы стиля здания – позаботиться о количестве люстр, может дозаказать похожие, описать лепнину, ручки, кресла из карельской березы, продумать, где заказать похожие, с наполнением конским волосом, что важно для акустики, но отвечающие требованиям пожарной безопасности.

УСТУПИТЬ ТЕАТР СТРОИТЕЛЯМ К ИЮНЮ 2021-ГО

Каково резюме. В ближайшее время сформулировать техзадание по проекту реконструкции. Чтобы в ноябре успеть объявить конкурс на проектирование. Чтобы к февралю начать проектировать, на что потребуется год. На проект реконструкции власти планируют выделить средства из облбюджета. Чтобы затем выйти с заявкой на федеральное финансирование на саму реконструкцию, по грубым подсчетам, она выльется в сумму в 3 млрд. И в идеале в конце июня 2021-го уступить театр строителям...