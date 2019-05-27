В Воронеже на благоустройство территории у театра оперы и балета выделили 38 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-27T17:16:41+03:00

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Управление строительной политики объявило аукцион на проведение благоустройства Пушкинского сквера и территории у театра оперы и балета. Начальная цена контракта 38,1 млн рублей, в ходе торгов ее рассчитывают снизить.

Согласно контракту, подрядчик должен демонтировать старое тротуарное покрытие и инфраструктуру территории, реконструировать канализацию, водоснабжение, сети связи, провести освещение, замостить дорожки, установить малые архитектурные формы, озеленить пространство. Предполагается, что площадь мощения составит 4,3 тыс кв. м, а площадь озеленения - 1,4 тыс кв. м.

Заявки на участие в торгах принимают до 10 июня, аукцион пройдет 14 июня. Подрядчик должен выполнить работу до 10 сентября.

Напомним, территорию благоустроят в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды в Воронеже на 2018-2022 годы».

По проекту благоустройства, территорию визуально разделят на три зоны.

Перед входом в театр обустроят зону ожидания - здесь поставят скамейки и разобьют клумбы. Возле памятника Пушкину оборудуют зону тихого отдыха с многоуровневыми клумбами со встроенными скамейками. Третью зону в северо-восточной части сквера предполагают сделать активной: там возможно размещение кафе и проведение уличных выставок.

проект благоустройства территории перед оперным театром. Фото e-active.govvrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU