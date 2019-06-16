На видео попал момент ДТП под Воронежем, где погибли 8 человек

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-16T16:15:31+03:00

Через мгновение в "Фольксваген" врежется "Форд", пошедший на обгон. Фото: кадр с видео

Регистратор снял, как «Форд» идет на обгон и врезается в «Фольксваген» [видео]

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В полиции предоставили видео, на которое попал момент ДТП в Хохольском районе, в котором погибли 8 человек. Съемка велась с регистратора «КамАЗа». Оказалось, что причиной аварии стал обгон «Фордом-Фокус» этого грузовика. По всей видимости, водитель американской иномарки, решил обойти «КамАЗ», выехав на встречную полосу. При этом в безопасности маневра он не убедился. В итоге и случилась страшная авария.

Напомним, пока установили личности шесть из восьми жертв ДТП. Погибли 39-летний водитель «Форда» и ехавшая с ним женщина. Личность ее пока не установили. В микроавтобусе «Фолькваген-Каравелла» осталась жива только 10-летняя девочка, она получила тяжелые травмы. Погибли 73-летний водитель, три женщины 48, 60 и 70 лет, 27-летний мужчина, а также женщина, возраст которой еще не определили.

По пока неподтвержденной информации, водитель и пассажиры «Фольквагена» возвращались в Острогожск из паломнической поездки в один из храмов Тульской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более человек» (до семи лет лишения свободы). Однако из-за с мерти предполагаемого виновника ДТП его могут скоро закрыть.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии людей. Глава региона также поручил проследить за тем, чтобы единственной выжившей в этом ДТП – 10-летней девочке – была оказана вся необходимая помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/714958" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП в Хохольском районе, где погибли 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU