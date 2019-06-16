На видео попал момент ДТП под Воронежем, где погибли 8 человек
В полиции предоставили видео, на которое попал момент ДТП в Хохольском районе, в котором погибли 8 человек. Съемка велась с регистратора «КамАЗа». Оказалось, что причиной аварии стал обгон «Фордом-Фокус» этого грузовика. По всей видимости, водитель американской иномарки, решил обойти «КамАЗ», выехав на встречную полосу. При этом в безопасности маневра он не убедился. В итоге и случилась страшная авария.
Напомним, пока установили личности шесть из восьми жертв ДТП. Погибли 39-летний водитель «Форда» и ехавшая с ним женщина. Личность ее пока не установили. В микроавтобусе «Фолькваген-Каравелла» осталась жива только 10-летняя девочка, она получила тяжелые травмы. Погибли 73-летний водитель, три женщины 48, 60 и 70 лет, 27-летний мужчина, а также женщина, возраст которой еще не определили.
По пока неподтвержденной информации, водитель и пассажиры «Фольквагена» возвращались в Острогожск из паломнической поездки в один из храмов Тульской области.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более человек» (до семи лет лишения свободы). Однако из-за с мерти предполагаемого виновника ДТП его могут скоро закрыть.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии людей. Глава региона также поручил проследить за тем, чтобы единственной выжившей в этом ДТП – 10-летней девочке – была оказана вся необходимая помощь.
Момент ДТП в Хохольском районе, где погибли 8 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU