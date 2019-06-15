Число жертв жуткой аварии в Воронежской области возросло до восьми

В Хохольском районе «Форд Фокус» столкнулся с микроавтобусом «Фольксфаген-Транспортер». В аварии погибло восемь человек. Пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 15 июня.

Жуткое ДТП случилось в 20.26 на 59 километре автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительной информации, водитель «Форд Фокус» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус.

Погибших и пострадавших пришлось деблокировать сотрудникам регионального управления МЧС, так как транспортные средства были сильно искорежены.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.