2019-06-15T23:35:52+03:00
Происшествия

Число жертв жуткой аварии в Воронежской области возросло до восьми

Появились первые фото с места ДТП
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Хохольском районе «Форд Фокус» столкнулся с микроавтобусом «Фольксфаген-Транспортер». В аварии погибло восемь человек. Пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 15 июня.

Жуткое ДТП случилось в 20.26 на 59 километре автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительной информации, водитель «Форд Фокус» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус.

Погибших и пострадавших пришлось деблокировать сотрудникам регионального управления МЧС, так как транспортные средства были сильно искорежены.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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