Врачи продолжают бороться за жизнь 10-летней девочки, выжившей в ДТП с 8 погибшими под Воронежем

Стали известны подробности аварии в Хохольском районе на 59 километре дороги «Воронеж-Луганск». Напомним, в субботу, 15 июня, по уточненным данным, в 19.50 «Форд-Фокус» выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Фольксваген-Каравелла». В ДТП погибли восемь человек, выжила только 10-летняя девочка. Машины были так сильно разбиты, что сотрудникам МЧС пришлось вырезать тела из груды металла с помощью спецсредств. На место аварии выезжали пять скорых: три из Хохольской районной больницы, по одной из Острогожской ЦРБ и медсанчасти № 33 Нововоронежа. В медсанчасть отвезли остававшегося в живых взрослого человека, он умер в противошоковой палате.

- Наши сотрудники установили, что за рулем «Форда» был 39-летний житель Семилук. Иномарка ехала со стороны Острогожска в направлении Воронежа. За рулем микроавтобуса был 73-летний житель Острогожска. В «Фольксвагене» ехали также женщины 48, 60 и 70 лет и 27-летний мужчина. Личности еще двух погибших сейчас устанавливают. Обе – женщины. Одна ехала в «Форде», другая в «Фольксвагене», - рассказали в региональном ГУ МВД.

10-летнюю девочку отвезли в областную клиническую детскую больницу № 2, сейчас за ее жизнь борются врачи, состояние школьницы оценивают как тяжелое. Губернатор Воронежской области Александр Гусев потребовал сделать все возможное, чтобы спасти ребенка. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Микроавтобус, где ехали семь человек, в том числе и 10-летняя девочка, принадлежит частному лицу, жителю Воронежской области. По неподтвержденной информации, все они возвращались в Острогожск из паломнической поездки в один из храмов Тульской области.