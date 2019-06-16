Губернатор Воронежской области выразил соболезнования родным 8 погибших в ДТП в Хохольском районе

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-16T10:58:42+03:00

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в аварии, случившейся в субботу, 15 июня, в 19.50 на 59 километре дороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе.

- К глубокому сожалению, трагедия на трассе унесла жизни людей. Вместе с родными и близкими жертв аварии разделяю горечь и скорбь в связи со случившейся бедой. Сил, стойкости вам в эти тяжелые дни. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшей.

Губернатор распорядился оказать всю необходимую помощь единственной выжившей в аварии – 10-летней девочки. За ее жизнь сейчас борются врачи областной детской клинической больницы № 2.

Напомним, «Форд-Фокус» выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Фольксваген-Каравелла». Погибли восемь человек. Установили личности шести из них: 39-летний водитель американской иномарки и 73-летний шофер «Фольксвагена», его пассажирки 48, 60 и 70 лет, а также ехавший в микроавтобусе 27-летний мужчина. О еще двух женщинах пока известно только то, что одна ехала в «Форде», другая - в «Фольксвагене».

ИСТОЧНИК KP.RU