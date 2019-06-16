Врачи рассказали о состоянии 10-летней девочки, выжившей в аварии под Воронежем с 8 погибшими

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-16T12:50:54+03:00

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В региональном департаменте здравоохранения рассказали о состоянии 10-летней девочки, выжившей в аварии в Хохольском районе, где погибли восемь человек. Пока медики сообщили только, что травмы у ребенка тяжелые, и они делают все возможное, чтобы школьница не умерла. Более подробную информацию не разглашают, ссылаясь на то, что у них нет на это разрешения родственников девочки.

Кроме того, в департаменте здравоохранения сообщили некоторые подробности работы скорой после ДТП. На место аварии выезжали пять бригад: три из Хохольской районной больницы, одна – из Острогожской ЦРБ и еще одна – из медсанчасти № 33 Нововоронежа. Именно в последнюю отвезли остававшегося в живых взрослого человека (его личность также не оглашают). Он умер в противошоковой палате медсанчасти.

Напомним, пока известны личности шести из восьми погибших: два водителя 39 и 73 лет, три женщины 48, 60 и 70 лет и 27-летний мужчина. Тела еще двух женщин еще предстоит опознать. По неподтвержденной информации, в микроавтобусе люди ехали из паломнической поездки в Тульскую область. Полицейские возбудили уголовное дело, однако велика вероятность, что в связи со смертью предполагаемого виновника аварии его закроют.

Видео с места аварии с 8 погибшими в Хохольском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU