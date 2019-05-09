Во сколько смотреть салют на День Победы 2019 в Воронеже

СЕГОДНЯ 19:31 2019-05-09T19:32:30+03:00

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Время начала праздничного салюта в честь Дня Победы в Воронеже - 22.00. Запуск традиционно будет происходить с дамбы Чернавского моста. Всего произведут 1245 выстрелов из 100-мм орудий. Параллельно с салютными установками будут стрелять пушки 20-й Армии. Поэтому вечер будет не только зрелищным, но и шумным.

В этом году горожанам покажут девять видов салюта: «Ассоль», «Ассоль-Хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», а также «Вега-1, -2, -4» различных модификаций - в семи цветовых гаммах: серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой и желтой. В небе над водохранилищем появятся ивы и пальмы, пионы, короны и волны. Стоимость торжественного действа оценивается в 1,5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU