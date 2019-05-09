2019-05-09T19:32:30+03:00
Общество

Во сколько смотреть салют на День Победы 2019 в Воронеже

Уже через несколько часов начнется самое зрелищное действо праздника
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото праздничного салюта 2018 года.Фото праздничного салюта 2018 года.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

Время начала праздничного салюта в честь Дня Победы в Воронеже - 22.00. Запуск традиционно будет происходить с дамбы Чернавского моста. Всего произведут 1245 выстрелов из 100-мм орудий. Параллельно с салютными установками будут стрелять пушки 20-й Армии. Поэтому вечер будет не только зрелищным, но и шумным.

В этом году горожанам покажут девять видов салюта: «Ассоль», «Ассоль-Хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», а также «Вега-1, -2, -4» различных модификаций - в семи цветовых гаммах: серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой и желтой. В небе над водохранилищем появятся ивы и пальмы, пионы, короны и волны. Стоимость торжественного действа оценивается в 1,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная программа празднования 9 Мая в Воронеже - 2019 (подробности).

После салюта 9 мая жители Воронежской области смогут отправиться домой на электричке (подробности).

В День Победы на воронежской телебашне будет дан салют из тысячи огней (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем появится новый индустриальный парк
В Воронеже таксист сбил породистую собаку на глазах у хозяйки
Житель Воронежской области рискует попасть в тюрьму из-за пятитысячного штрафа
Воронежская пенсионерка четыре года платила мошенникам пошлину за снятие порчи
В День Победы в центре Воронеже развернулась операция по спасению военного корабля
Дерево рухнуло на "Форд" в Воронеже
В Воронеже росгвардейцы вернули маме пропавшего 5-летнего ребенка
"Бессмертный полк" 2019 в Воронеже стал рекордным по числу участников
Воронежские автомобилисты изобразили сложную фигуру в честь Дня Победы
Около 50 тысяч человек принимают участие в шествии "Бессмертный полк - 2019" в Воронеже
Парад Победы 2019 в Воронеже: зрители увидели гаубицы и ракетные комплексы
Парад Победы 2019: на главной площади Воронежа появились кабриолеты ГАЗ
В Воронеже идут последние приготовления к параду Победы 2019
В Воронежской области дотла сгорела "Приора"
К открытию мото-сезона в Воронеже подскочила цена на байки
Воронежцам показывают работы известного театрального художника, безвременно ушедшего из жизни