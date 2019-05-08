2019-05-08T12:23:10+03:00
Общество

После салюта 9 мая жители Воронежской области смогут отправиться домой на электричке

Специально к празднику будет запущен дополнительный пригородный поезд
Олег ИВАНОВ
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Жители Воронежской области смогут насладиться салютом в полной мереЖители Воронежской области смогут насладиться салютом в полной мереФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Жители Воронежской области в этом году смогут принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и остаться на праздничный салют, не мучаясь вопросом, как же потом добраться домой. 9 мая, чтобы все могли полноценно отметить праздник, будет запущен дополнительный пригородный поезд. Об этом сообщили в ППК «Черноземье».

Напомним, в этом году воронежцы на День Победы увидят девять видов салюта. В небо выпустят 1,2 тысячи залпов из 100-мм орудий. Продолжительность салюта составит 10 минут. Орудия разместят на дамбе Чернавского моста. Салют начнется в 22.00.

Сразу же после этого жители области смогут добраться домой по следующему расписанию:

Расписание Фото: с сайта ППК "Черноземье".

РасписаниеФото: с сайта ППК "Черноземье".

Читайте полную программу праздника: День Победы в Воронеже: парад, концерт группы «Город 312» и салют

ИСТОЧНИК KP.RU

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