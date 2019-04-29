День Победы в Воронеже: парад, концерт группы «Город 312» и салют

9 мая воронежцы отметят 74-ю годовщину Победы над фашистами. По традиции, будет парад и салют, которые положены Воронежу по статусу города воинской славы.

2500 ВОЕННЫХ И БОЛЕЕ 70 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

Военный парад с торжественным маршем войск Воронежского гарнизона стартует на площади Ленина в 10.00. В нем будут участвовать более 2500 солдат и офицеров - военные общевойсковой армии ЗВО, авиационного соединения ВВС и ПВО, офицеры академии имени Жуковского и Гагарина, курсанты Военно-воздушной академии, парадный расчет Воронежского института правительственной связи ФСО, сводные батальоны МЧС, ФСИН и МВД, а также юнармейцы.

На параде воронежцы увидят огромное количество военной техники - танки Т-72Б3, модернизированные гаубицы «Мста-СМ2», системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», бронетранспортеры БТР-82А, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-4 на базе БТР-80, реактивные системы залпового огня «Ураган», система залпового огня БМ-21 «Град», бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», самоходные минометы «Нона-СВК» и другие военные машины.

После парада по главной улице города отправится мемориальная колонна «Бессмертный полк». Воронежцы с портретами родных, погибших на войне, начнут шествие в 10.45 от сквера «Надежда» по улице Плехановской, затем повернут на Пушкинскую и пройдут проспект Революции до ЮВЖД.

РЕТРО-АВТО, ШОУ ГРУППЫ «ГОРОД 312» И КОНЦЕРТЫ НА УЛИЦАХ И В ПАРКАХ

9 мая воронежцев ждет множество давно зарекомендовавших себя мероприятий: выставка ретро-машин (от пл.Ленина до кинотеатра «Спартак»), выступления судомоделистов (в 12.30) и свето-музыкальная программа (19.00) в Кольцовском сквере, у Агропрома покажут свои достижения спортсмены, выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» развернется на ул.Карла Маркса. На Большой Дворянской смотрите выставку живых скульптур, у Петровского сквера с 16.00 будут танцевать танго.

На нескольких площадках проспекта Революции пройдет множество концертов. У памятника Пятницкому с 12.30 споют ансамбль и хоры ветеранов. Ученики колледжа имени Ростроповичей сыграют «Струны и трубы победной весны», у памятника Платонову будут читать стихи и играть джаз и блюз, а у площади Победы в 19.00 пройдет вечер авторской песни и поэзии от Международного фестиваля «Рамонский родник». Череда выступлений запланирована и у «Утюжка» - здесь днем можно посмотреть творчество ансамбля «Фронтовичка», коллективов национальных диаспор, гала-концерт лауреатов фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», а в 21.00 свои хиты исполнит группа «Город 312».

Праздничные программы запланированы и в зеленых зонах. В парке у ТРК «Арена», парке имени Дурова, сквере у ДК железнодорожников и парке Патриотов концерты начнутся в 12.00, а в парке «Танаис» и в сквере «У озера» - в 15.00.

ФЕСТИВАЛИ РОКА И ОГНЯ НА АДМИРАЛТЕЙКЕ

На Адмиралтейской площади запланированы ставшие уже традиционными молодежные фестивали. В 13.00 стартует форум рок-музыки «Победа». В 19.00 на Адмиралтейке сотни воронежцев станцуют вальс «Синий платочек».

А в 19.10 в девятый раз красоту покажет фестиваль огненных искусств «Огни Победы». На файер-шоу съедутся укротители огня из разных городов России и ближнего зарубежья. В программе форума огненных искусств: горящие геометрические фигуры, огненные танцы, пиротехника и бризинг (выдувание огня) от одиночных артистов и файер-коллективов.

Огненное шоу плавно перетечет в салют Победы - серебристые ивы и пурпурные пальмы, синие и двухцветные пионы, парчовые короны и золотые волны раскрасят небо над водохранилищем в 22.00. Залпы будут пускать традиционно с дамбы Чернавского моста. Салютовать будут каждую секунду в течение 10 минут. Всего произведут 1245 выстрелов.

КСТАТИ

На всех концертных площадках пройдет единая акция: в 18.55 - Минута молчания, в 19.00 споют «Синий платочек», в 22.00 исполнят Гимн России.