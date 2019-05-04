Воронежцы на День Победы увидят девять видов салюта

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-04T14:09:46+03:00

В небо выпустят 30 залпов в семи цветовых гаммах

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Пресс-служба Западного военного округа раскрыла подробности предстоящего праздничного салюта Дня Победы. Горожанам покажут девять видов салюта – «Ассоль», «Ассоль-Хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1», «Вега-2» и «Вега -3» - в семи цветовых гаммах: серебристая, зелено-красная, красно-белая, зелено-белая, синяя, голубая и желтая. В небе образуются фигуры корона, ива, волна, пион, хризантема, кольцо и другие.

В небо выпустят 1,2 тысячи залпов из 100-мм орудий. Продолжительность салюта составит 10 минут. Орудия разместят на дамбе Чернавского моста. Салют начнется в 22 часа 9 мая

ИСТОЧНИК KP.RU