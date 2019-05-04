2019-05-04T14:09:46+03:00
Общество

Воронежцы на День Победы увидят девять видов салюта

В небо выпустят 30 залпов в семи цветовых гаммах
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Юлии Диденкофото Юлии ДиденкоФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Пресс-служба Западного военного округа раскрыла подробности предстоящего праздничного салюта Дня Победы. Горожанам покажут девять видов салюта – «Ассоль», «Ассоль-Хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1», «Вега-2» и «Вега -3» - в семи цветовых гаммах: серебристая, зелено-красная, красно-белая, зелено-белая, синяя, голубая и желтая. В небе образуются фигуры корона, ива, волна, пион, хризантема, кольцо и другие.

В небо выпустят 1,2 тысячи залпов из 100-мм орудий. Продолжительность салюта составит 10 минут. Орудия разместят на дамбе Чернавского моста. Салют начнется в 22 часа 9 мая

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области поздняя гостья, уходя, прихватила планшет и телефон хозяйки
Больше 200 тысяч рублей «заработали» мошенники на доверчивых воронежцах
В частном секторе Ленинского района Воронежа начали менять асфальт
В Воронежской области похитители домкратов получили уголовные сроки
Воронежцам рассказали, как выбрать «правильное» мясо для шашлыка
В воронежском сквере Программистов посадили «умный» клен
Ужасы моста в центре Воронежа попали на фото
В Воронеже лихач протаранил шесть машин и детскую коляску
Под Воронежем сняли закат неземной красоты
В Воронежской области детей не пускают в кинотеатр на американский фильм «Мстители»
Под Воронежем установили личность погибшего в ДТП водителя «Лады»
В центре Воронежа можно будет полюбоваться на кратеры, моря и горы Луны
Воронежца обнаружили мертвым на пляже в Новосибирске
В Воронежской области грабитель ради тысячи рублей чуть не придушил женщину тростью