2019-05-08T13:31:59+03:00
Общество

В День Победы на воронежской телебашне будет дан салют из тысячи огней

Горожане и гости города увидят георгиевские ленты и другие символы великой Победы
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронежская телебашня вновь готова удивить жителей и гостей нашего городаВоронежская телебашня вновь готова удивить жителей и гостей нашего городаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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9 мая, в День Победы, в честь героев, вернувшихся домой и пропавших на фронтах Великой Отечественной войны, на воронежской телебашне будет дан салют из тысячи разноцветных огней. Динамическая подсветка будет работать 4 дня - с 9 по 12 мая. В связи с увеличением светового дня увидеть необычное поздравление можно будет с 21:00 до 23:00.

Вы наверняка помните, как на телебашне к 8 марта появилась роспись в стиле гжель, цветы и сердца. В день запуска подсветки горожанам показывали российский триколор, который сменялся разноцветным калейдоскопом. Теперь же нас ждет нечто новое и впечатляющее.

- Специалисты подготовили особую торжественную программу иллюминации. Сценарий наполнен образами, знакомыми каждому. Горожане и гости города увидят залпы салютов, георгиевские ленты и другие символы великой Победы, - подчеркнули в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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