"Бессмертный полк" 2019 в Воронеже стал рекордным по числу участников

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-09T12:45:02+03:00

Пришло на 7 тысяч горожан больше, чем в прошлом году

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57 тысяч человек поучаствовало в шествии "Бессмертный полк" в Воронеже. Об этом сообщили в мэрии. Парад на площади Ленина посмотрели 20 тысяч человек.

Отметим, что число участников шествия - рекордное. В прошлом году в Воронеже прошли с портретами героев чуть менее 50 тысяч человек. За год до этого, в 2017, было 44 тысячи участников. А начинался "Бессмертный полк" в Воронеже с 500 человек.

Сейчас в центре города проходят выставки ретро-машин и военной техники, работают концертные площадки. Ну а вечером горожан и гостей порадует 10-минутный салют Победы. Залпы будут пускать с дамбы Чернавского моста. Начнется все в 22.00.

"Бессмертный полк" в Воронеже.Фото: Максим ГОРОХОВ

Фото: Максим ГОРОХОВ

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"Бессмертный полк" в Воронеже 2019.Площадь Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU