9 Мая в Воронеже - 2019: сколько продлится и чем удивит горожан праздничный салют

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-08T13:53:29+03:00

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10-минутный салют Победы порадует воронежцев 9 Мая. Традиционно залпы будут пускать с дамбы Чернавского моста. Начнется все в 22.00. Всего произведут 1245 выстрелов из 100-мм орудий.

- Салют на 9 Мая отличает от фейерверка на День города тем, что к нему добавляются силы 20-ой армии. Военные завозят пушки, которые стреляют параллельно с салютными установками, добавляют звук, - рассказал руководитель управления культуры Воронежа Андрей Харитонов. - Что же касается визуальной составляющей, то она все время изменяется: год от года, от праздника к празднику.

Так, в 2019-ом горожанам покажут девять видов салюта: «Ассоль», «Ассоль-Хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», а также «Вега-1, -2, -4» различных модификаций - в семи цветовых гаммах: серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой и желтой. В небе над водохранилищем появятся ивы и пальмы, пионы, короны и волны. На всю эту красоту власти области потратили 1,5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU