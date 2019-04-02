2019-04-02T14:56:01+03:00
Происшествия

Гендиректору «Воронежгорэлектрости» продлили арест до 4 июня

Не исключено, что Руслан Кочетов будет дожидаться суда в СИЗО и после этой даты
Юрий КОЗЛОВ
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Руслан Кочетов задержится в СИЗО, как минимум, до 4 июня.Руслан Кочетов задержится в СИЗО, как минимум, до 4 июня.Фото: из архива «КП»
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Во вторник, 2 апреля, в Ленинском районном суде прошло заседание, на котором рассматривали вопрос о продлении срока ареста генерального директора «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова. Предыдущий срок заканчивался 4 апреля.

- Принято решение продлить срок ареста Руслана Кочетова до 4 июня, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. – Не исключено продление задержания и после этой даты, все зависит от того, какие аргументы предъявят следователи.

Напомним, руководителя «Воронежгорэлектрости» задержали 6 февраля. Сотрудники Следственного комитета предъявили ему обвинение в покушении на мошенничество. По версии работников СК, должностные лица «Воронежской горэлектросети», используя печати и реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры. По ним монополист на рынке электричества в столице Черноземья оказался должен организациям типа «Рога и копыта» 600 миллионов рублей. Деньги по решению арбитражного суда должны были взыскать с предприятия, вот только аферисты не успели их снять.

После ареста мужа эмоциональный пост разместила в Фейсбуке его жена Юлия Кочетова. Она рассказала о задержании гендиректора. По ее словам, вся семья Кочетовых решила поехать в отпуск с детьми. Когда сели в машину, чтобы отправиться в аэропорт, во двор зашли люди в балаклавах, блокировали авто. Юлия утверждает, что силовики стучали пистолетами в окна и напугали детей. По ее мнению, муж не мог быть замешан в махинациях с деньгами возглавляемого им предприятия, так как якобы эти действия были сделаны еще до него. И опасается, что на Руслана Кочетова могут оказать давление.

Защита Руслана Кочетова, да и сам Руслан Львович по поводу обвинений заявляли, что деятельность «Воронежской горэлектросети» абсолютно прозрачна, региональный департамент ЖКХ и энергетики регулярно проверяет отчеты, и все по документам у предприятия в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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