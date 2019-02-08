2019-02-08T09:22:10+03:00
Происшествия

Гендиректора «Воронежской горэлектросети» отправили в СИЗО до 4 апреля

Суд согласился с доводами следствия, что Руслан Кочетов может помешать разобраться в афере на 600 миллионов
Яков СТРОГОВ
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Руслан Кочетов.Руслан Кочетов.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 7 февраля, Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте генерального директора «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова. Напомним, руководителя муниципального предприятия задержали 6 февраля. Как сообщили в региональном Следственном комитете, он стал одним из фигурантов уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество». По версии СК, должностные лица «Воронежской горэлектросети» сфабриковали искусственную задолженность предприятия перед подконтрольными им фирмами-однодневками на 600 миллионов. Компании типа «Рога и копыта» подали иск в арбитраж на эту сумму, суд их удовлетоворил. Вот только деньги снять не успели.

В суде сторона обвинения аргументировала свою позицию тем, что, оставшись на свободе, Руслан Кочетов может оказать давление на свидетелей и уничтожить компрометирующие его документы. Защита гендиректора «Воронежской горэлектросети» настаивала на том, что когда формировались те самые долги, руководитель у предприятия был другой. И предлагала ограничиться домашним арестом. К тому же задержание Кочетова по дороге в воронежский аэропорт представляла не как побег, а как отъезд с семьей на отдых.

Суд посчитал аргументы следствия более обоснованными и постановил – отправить Руслана Кочетова в СИЗО до 4 апреля. Сам гендиректор держался бодро и заявил, что готов объяснить силовикам каждый свой шаг на посту руководителя «Воронежской горэлекросети».

Напомним, еще недавно Руслан Кочетов был одним из кандидатов в мэры Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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