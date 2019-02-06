2019-02-06T12:38:20+03:00
Происшествия

Скандал с "Воронежской горэлектросетью": следователи завели дело о попытке мошенничества на 600 миллионов рублей

Гендиректора Руслана Кочетова могут заключить под стражу
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Гендиректор "Горэлектросети" Руслан КочетовГендиректор "Горэлектросети" Руслан КочетовФото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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"Покушение на мошенничество" - уголовное дело по этой статье завели следователи после знакомства с материалами о "Горэлектросети", предоставленными УФСБ по Воронежской области.

Как отмечают в региональном СУ СКР, сомнительные действия проводились с 2014 года по октябрь 2018. По версии следствия, должностные лица МУП (а позднее - АО) "Воронежская горэлектросеть" подделывали документы, которые якобы подтверждали, что в интересах предприятия работали фирмы-однодневки. Потом от имени этих самых однодневок подавались заявления в арбитраж: якобы "Горэлектросеть" не рассчиталась с подрядчиками.

- Исковые требования были удовлетворены на общую сумму 600 миллионов рублей, в связи с чем у злоумышленников возникло право требовать эту сумму от АО "Воронежская горэлектросеть", - подчеркивают следователи.

В офисах и квартирах сотрудников предприятия прошло больше 50 обысков. Генеральный директор Руслан Кочетов задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. "В интересах следствия иная информация в настоящее время не разглашается", - говорят в СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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