2019-02-06T12:22:44+03:00
Происшествия

Задержан депутат гордумы и экс-кандидат в мэры Воронежа

В "Горэлектросети" идут обыски
Виктор ПАВЛОВ
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Руслан КочетовРуслан КочетовФото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Минувшей ночью силовики задержали депутата городской Думы Руслана Кочетова. У органов госбезопасности возникли к нему вопросы не как к парламентарию, а как к руководителю "Горэлектросети". В этом предприятии сейчас проходят обыски. По данным портала "Де Факто", силовики считают, что у акционерного общества накопились фиктивные долги.

27 июня прошлого года Руслан Кочетов, ранее возглавлявший "Единую процессинг-сервисную систему ЖКХ", стал главой "Горэлектросети". На выборах мэра Воронежа он был соперником Вадима Кстенина. Руслан Кочетов тогда набрал пять голосов из тридцати. Остальные депутаты отдали свои симпатии Кстенину. Политолог Владимир Слатинов высказывал предположения, что Кочетов может стать заместителем мэра.

Обновление: следователи завели дело о попытке мошенничества на 600 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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