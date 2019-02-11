Защита гендиректора «Воронежской горэлектросети» подала апелляцию на его арест

11 Февр. 14:09 2019-02-11T14:30:20+03:00

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В понедельник, 11 февраля, защита гендиректора «Воронежской горэлектросети», депутата гордумы Руслана Кочетова подала апелляцию на его арест до 4 апреля. Напомним, руководителя задержали 6 февраля, сотрудники СК предъявили ему обвинению в участии в покушении на мошенничество. По версии следствия, должностные лица «Воронежской горэлектросети», используя печати и реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры, по которому монополист на рынке электричества в столице Черноземья оказался должен 600 миллионов рублей. Деньги по решению арбитражного суда с предприятия было решено взыскать, вот только аферисты не успели их снять.

Защита в своей апелляционной жалобе напирает на то, что Руслан Кочетов имеет положительную характеристику по месту работы, у него на иждивении находятся маленькие дети. Отъезд гендиректора за границу (гендиректора задержали, когда он собирался улетать за рубеж) по версии адвокатов, он ни от кого не скрывал. Эмигрировать Кочетову якобы особого смысла не имело – недвижимости «за бугром» у него нет. Что касается обвинений следствия, адвокат заявил, что деятельность «Воронежской горэлектросети» абсолютно прозрачна, региональный департамент ЖКХ и энергетики регулярно проверяет отчеты, и все по документам у предприятия в порядке.

Напомним, после ареста мужа эмоциональный пост разместила в Фейсбуке его жена Юлия Кочетова. Она рассказала о задержании гендиректора. По ее словам, вся семья Кочетовых решила поехать в отпуск с детьми, так как в школах объявили карантин. Когда все сели в машину, чтобы отправиться в аэропорт, во двор зашли люди в балаклавах, блокировали авто. Юлия утверждает, что силовики стучали пистолетами в окна и напугали детей. По ее мнению, муж не мог быть замешан в махинациях с деньгами возглавляемого им предприятия, так как якобы эти действия были сделаны еще до него. И опасается, что на Руслана Кочетова могут оказать давление.

- Нашу семью хотят раздавить и уничтожить. Других слов нет, У нас трое детей, которых нужно кормить, одевать, учить, - говорится в посте Юлии.

ИСТОЧНИК KP.RU