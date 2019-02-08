Жена арестованного гендиректора «Воронежской горэлектросети»: «Нашу семью хотят уничтожить»

СЕГОДНЯ 09:42 2019-02-08T09:46:32+03:00

Еще недавно жизнь Руслана Кочетова и его жены Юлии казалась безоблачной. Фото: Юлия Кочетова, Фейсбук.

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На своей странице в «Фейсбуке» жена арестованного 7 февраля гендиректора «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова Юлия рассказала, как проходило задержание ее мужа.

По ее версии, вся семья Кочетовых решила поехать в отпуск с детьми, так как в школах объявили карантин. Когда все сели в машину, чтобы отправиться в аэропорт, во двор зашли люди в балаклавах, блокировали авто. Юлия утверждает, что силовики стучали пистолетами в окна и напугали детей. По ее мнению, муж не мог быть замешан в махинациях с деньгами возглавляемого им предприятия, так как якобы эти действия были сделаны еще до него. И опасается, что на мужа могут оказать давление.

- Нашу семью хотят раздавить и уничтожить. Других слов нет, У нас трое детей, которых нужно кормить, одевать, учить, - говорится в посте Юлии.

Напомним, Руслана Кочетова задержали как фигуранта уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на мошенничество». По версии следствия, через фирмы-однодневки у муниципального предприятия хотели «увести» 600 миллионов рублей. Гендиректора «Воронежской горэлектросети» 7 февраля по решению Ленинского районного суда отправили в СИЗО до 4 апреля, согласившись с доводами следствиями, что Кочетов может оказать давление на свидетелей и уничтожить важные документы.

В 2018 году Руслан Кочетов был одним из кандидатов в мэры Воронежа и даже дольше всех был конкурентом нынешнего главы города Вадима Кстенина.

ИСТОЧНИК KP.RU