«Вызовите такси, у меня беременная жена»: свидетели рассказали, как убийца учительницы бежал из Воронежа

Вину свою Артем Селютин признал Фото: Ирина ШАБАНОВА

Унылое лицо, потухший взгляд, отрешенность... Поеживаясь, он сидит в «аквариуме» в зале заседаний Воронежского областного суда, натянув маску и капюшон. На вопросы судьи отвечает четко, открывает лицо как по команде. Сложно представить в этом худом и понуром человеке того Артема Селютина, которого 12 февраля 2021 года, спустя 10 дней после жестокого убийства воронежской учительницы Натальи Тушинской, привезли в Ленинский райсуд для избрания меры пресечения. Тогда перед процессом журналистов предупредили: «Он буйный», доставляли его под конвоем из 40 правоохранителей. Перед тем, как ушло его уголовное дело в суд, он то утверждал, что ему слышатся «голоса», то, что на него оказывают давление. В конце концов вину он свою признал полностью.

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

23 декабря, в областном суде прошло второе слушание по делу об убийстве Натальи Тушинской. Это зверское преступление произошло 2 февраля около восьми часов вечера, когда педагог шла из школы № 1, где преподавала математику, домой. Беды ничего не предвещало, да и дорога была знакома – практически каждый день здесь ходила… Мимо военного города, вдоль Московского проспекта… На работе, бывало, что задерживалась: ученики, уроки, классные часы. С коллегами поговорить о каких-то житейских делах некогда было даже на переменке: вечером, после работы по дороге домой созвонимся и обсудим. Так было и в тот вечер. Сейчас на судебном следствии пытаются воспроизвести всю картину произошедшего.

Мама убитой, пожилая женщина, не оправившаяся от своего бесконечного горя, едва сдерживала слезы. Фото: Ирина ШАБАНОВА

На заседание пришли родственники погибшей и свидетели. Мама, пожилая женщина, не оправившаяся от своего бесконечного горя, едва сдерживала слезы. Все это время ее поддерживала дочь Елена и осиротевшая внучка Юля. Женщина собрала все свои силы и попросила суд признать ее потерпевшей. Ее ходатайство удовлетворили. Весь процесс семья держалась, слушая, как свидетели давали показания и воспроизводили весь путь убийцы от места, где он оставил искромсанную 16 ножевыми ранениями женщину на снегу и как бежал из Воронежской области.

«НАТАША, НА МЕНЯ НАПАЛИ!»

Добрая, порядочная, хороший человек, не конфликтная, за школу болела душой, работала за всех в коллективе, когда учителя были на больничном. Так о Наталье Тушинской сказала ее коллега и подруга учительница физики Наталья Хвостова. Она выступала первым свидетелем и именно она разговаривала по телефону в последние минуты ее жизни. Подруги беседовали, обсуждали события дня.

– Я находилась дома, пока разговаривала, понимала и по тому, как Наташа держала телефон, что она на улице. И тут она резко крикнула: «Наташа, на меня напали!». Это было внезапно и после этого какие-то звуки, как будто телефон упал. Я сбросила номер, стала снова набирать, звонок шел, но трубку никто не брал. Разволновалась, набрала ее сестру Елену, все рассказала…

Сестра быстро позвонила племяннице Юле, она забирала маму на машине, когда не было вечерних занятий в вузе. После звонка от Елены родственники тут же поехали искать Наталью Тушинскую. Но спасти женщину не удалось. Спустя несколько минут Юля позвонила маминой подруге и сообщила страшную весть: «Мамы больше нет».

– Я еще спрашиваю, как нет? Может, она ранена. Но Юля мне сказала: «Там… уже все…». А потом я выехала на место.

Сейчас на судебном следствии пытаются воспроизвести всю картину произошедшего Фото: Ирина ШАБАНОВА

ОН ПРОСТО БЫЛ СТРАННЫМ

Как следует из обвинительного заключения, расправившись с учительницей, убийца забрал у нее сумочку и сотовый телефон и скрылся.

Судя по показаниям свидетелей, он стал быстро соображать, как ему выбраться не только из города, но из Воронежской области. По пути оказался киоск общепита. Он попросил продавца Романа Смирнова вызвать ему такси через приложение «Блаблакар».

– Я ему сразу сказал: не буду ничего вызывать. Это приложение, там надо вводить данные свои. Тогда он спросил, где находится ломбард. Я сказал, что может быть в стороне Храма. Он купил у меня энергетик и рассчитался – дал 100 рублей и ушел. Он шел и прихрамывал. Бывают странные люди… Он просто был странным. Об убийстве я узнал только на следующий день, мне друг позвонил и сказал, а потом приехали правоохранители, изъяли записи с двух камер.

«СКОРЕЕ ВЫЗОВИТЕ ТАКСИ, У МЕНЯ БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНА»

Не получилось с продавцом киоска… На «Блаблакаре» было выгоднее... Что делать в незнакомом городе? Петляя, Артем Селютин добрался до торгового центра «Маяк», что на улице Жукова там же, в Коминтерновском районе. На парковке увидел двух студентов Владислава и Кристину – парня и девушку, коротавших вечер. Что его толкнуло к влюбленной парочке в тот момент, еще предстоит выяснить. Но он кинулся к ним:

– Подошел мужчина, было видно, что он в заботе. Он был пьян, хотя шел уверенно, но от него пахло перегаром и у него, да, тряслись руки. Крови на нем я не видел. Он попросил: «Скорее вызовите такси, у меня беременная жена, мне надо на автовокзал» и показал разряженный телефон. Сказал, расплатится за наличку, мы и пожалели…, – рассказал Владислав.

А через некоторое время ребят нашли правоохранители, поскольку вызывал такси парнишка на свой номер. Куда собирался ехать Артем Селютин, неизвестно, с ребятами он не откровенничал, да и они не поинтересовались. Сказали номер машины и ушли.

«НЕСВЕЖИЙ» БЫЛ

Этот заказ поступил таксисту Владиславу Парамонову. Он подъехал на стоянку торгового центра, припарковался между мойкой и киоском фаст-фуда, подождал. Подошел мужчина и сразу полез в такси. Владислав, окинув взглядом пассажира, возмутился:

– Я его отругал, что он сел с грязными ногами. Тогда он послушался, отряхнул и сел.

Он забрался на заднее сиденье, ехал, прикрыв лицо маской, но во время пути привлек внимание водителя тем, что начал щелкать какой-то черной коробкой. Открывал и закрывал ее.

– Он сказал, что спешит и что подарок купил жене, потому что обижает часто. Ну а я что, сказал, надо задабривать женщин. Видно, что «несвежий» был, не опрятный. Внешне он был спокоен, но внутри нет. Глаза в память врезались. Затем расплатился со мной соткой. Я снова возмутился. Наличными для нас не очень удобно, так как сдача не всегда находится. Сторублевка не старая была, но в крови. Я не придал значение, может, поранился. Я ее в банкомат на карту положил. Высадил его возле автовокзала и уехал…

Он сказал: "Мне надо на Ростов" Фото: Ирина ШАБАНОВА

МНЕ НАДО НА РОСТОВ

Добравшись до автовокзала, Селютин решил сесть на междугородний автобус. Здесь всегда можно встретить «посредника». Они опрашивают любого, кто подходит: «Куда ехать?». Мужчину в темной куртке и бело-черной шапке «отхватил» Владимир Долматов, заступивший на свой «пост» в семь вечера.

– Он сказал: "Мне надо на Ростов". Ну в Ростов, так в Ростов, идет автобус в 22.30. Проходящий. Я еще троих человек ждал. Попросил его оставить свой телефон, но он отказался и ушел. Некоторое время его не было, думал уже, что «сорвался», потом опять появился. В назначенное время я его посадил на автобус «Белгород-Ростов-на-дону» молча, и он уехал. Больше я его не видел.

300 ГРАММОВ ВОДКИ И ЗАКУСИТЬ

Автобуса надо было ждать, до отъезда оставалось еще достаточно времени. Артем Селютин увидел неподалеку пельменную и решил скоротать время там. Продавец, которая работала в этот день, вспомнила странного мужчину. Ее показания следствию зачитали в суде гособвинители.

Он зашел, заказал себе 300 граммов водки, пельмени и салат сельдь под шубой. Наевшись, залив все это спиртным, решил вздремнуть, а продавца попросил разбудить через время...

Думал ли он в этот момент об убитой учительнице? Прокручивал ли в голове дальнейший план действий? Это еще предстоит выяснить на следующих процессах, когда Артем Селютин будет давать показания. Семья убитой Натальи Тушинской просит суд назначить высшую меру наказания – пожизненное заключение. По словам мамы погибшей женщины и ее родной сестры, ни сам Селютин, признавший вину, ни его семья не принесли им даже извинений. Ни слова...

Судебное следствие продолжается. Следим за процессом.