В Воронеже обвиняемого в зверском убийстве учительницы признали вменяемым

Сотрудники СК проводят с Селютиным следственный эксперимент. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В пятницу, 30 июля, стали известны результаты психиатрической экспертизы 31-летнего Артема Селютина. Жителя Луганска подозревают в зверском убийстве воронежской учительницы Натальи Тушинской, совершенном 2 февраля около половины восьмого вечера рядом с остановкой «Гостиница Спутник».

После задержания Селютин подал апелляцию, главная задача которой была попытка представить себя невменяемым. Он заявлял, что якобы слышит голоса, приказывающие его совершить преступления. А 13 февраля демонстративно пытался вскрыть себе вены – только так аккуратно, что ни одной не повредил. Даже его адвокат сомневался в его невменяемости.

А теперь психиатрическая экспертиза, проведенная в Курске, признала Селютина вменяемым. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

За убийство учительницы, сопряженное с разбоем (Наталье Тушинской были нанесены семь ударов ножом), Селютину грозит пожизненное заключение. Но его теоретически могут перевести в Луганск, где, по данным «КП-Воронеж», он вместе со своим сослуживцем-командиром неудачно ограбили пенсионерку. А потом убили ее. Затем приятели расправились с двумя мужчинами, с которыми, по всей видимости, вместе выпивали. И вот в Луганске, где смертная казнь не отменена, Селютина может ждать и высшая мера.