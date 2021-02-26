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Обвиняемый в убийстве воронежской учительницы пытается выдать себя за невменяемого

О психических отклонениях он уже заявил своему адвокату
Авторы (2):
Сергей ПРОХОРОВ
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото: сайт регионального СУ СКР.

Фото: сайт регионального СУ СКР.

31-летний Артем Селютин, которого обвиняют в убийстве воронежской учительницы, считает себя психически невменяемым. Об этом он заявил своему адвокату Игорю Лернеру после того, как областной суд оставил без изменений избранную ранее меру пресечения. Мужчина останется в СИЗО как минимум до 2 апреля. К слову, на подаче апелляции настаивал сам обвиняемый.

- После заседания мы связывались по видеоконференцсвязи. И Селютин сказал, что слышит в голове шумы и голоса, которые приказывают ему совершать преступления. Также он интересовался, будут ли с ним проводить психолого-психиатрические экспертизы. Возможно, он осознает степень ответственности и пытается сформировать представление о своей невменяемости, - отмечает адвокат.

Фото Ленинского райсуда. Заседание об избрании меры пресечения.

Фото Ленинского райсуда. Заседание об избрании меры пресечения.

Кстати, защитника Селютину назначило государство. Игорь Лернер дежурил ночью 11 февраля, когда мужчину доставили в Воронеж. А защищать законные права и интересы человека вне зависимости от степени тяжести предъявленного обвинения – профессиональный долг любого адвоката.

Но вернемся к вопросу вменяемости. По мнению Лернера, Селютину потребуется комплексная экспертиза, но все же он не производит впечатление человека с отклонениями. Хотя не исключено, что будет пытаться подражать поведению психически нездоровых людей.

Возможно, именно с этим намерением связан следующий момент. По нашей неофициальной информации, в ночь после избрания меры пресечения, то есть 13 февраля, в камере СИЗО Селютин вскрыл себе руки. Однако вены при этом не повредил. То есть акция носила чисто демонстративный характер. Судя по всему, мужчина понимает, что в Луганске ему грозит смертная казнь (там она не отменена), ведь его подозревают в нескольких убийствах.

По данным «КП-Воронеж», сначала Селютин вместе со своим сослуживцем-командиром неудачно ограбили пенсионерку: дело закончилось убийством. Затем приятели расправились с двумя мужчинами, с которыми, по всей видимости, вместе выпивали. Все эти события происходили в конце декабря. Затем они сбежали в Москву и устроились на сортировку почты в один из аэропортов. В столицу приехали не случайно, а потому что знали: рук для такой работы всегда не хватает.

Однако вскоре товарищ-командир вернулся в Луганск по каким-то делам, и его арестовали. Селютин еще недолго поработал в сортировке (в общей сложности около двух недель), наворовал вещей из посылок и продолжил бегство в сторону Воронежа. По пути ограбил женщину в Ельце, еще одну – в Липецке: ночевал в подъезде, увидел вышедшую из квартиру местную жительницу, проследовал за ней и около детской площадки, где никого не было, толкнул ее и вырвал сумку. После этого Селютин приехал в Воронеж.

Погибшая Наталья Тушинская.

Погибшая Наталья Тушинская.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

По версии следствия, 2 февраля именно он убил 47-летнюю учительницу математики Наталью Тушинскую. На женщину напали около половины восьмого вечера рядом с остановкой «Гостиница Спутник». Педагога не менее 13 раз ударили ножом. Основной версией правоохранителей стал разбой с убийством, ведь пропала сумка Тушинской и мобильный телефон. Задержать обвиняемого удалось благодаря записям камер видеонаблюдения возле места трагедии, допроса возможных свидетелей, а также множеству экспертиз. Силовики реконструировали шаг за шагом действия преступника. 10 февраля его задержали за пределами России, вероятнее всего, в Луганске.

После ареста Селютин находился в «карантинной» камере, нужно было дождаться результатов анализов на различные инфекции. Но и после их получения мужчину не перевели к другим подозреваемым, которые бояться подобного соседства. Артем Селютин по-прежнему остается в одиночной камере и ждет дальнейших решений суда.

Тем временем в родном городе у Селютина осталась беременная сожительница и родители. В Воронеж никто из близких пока не приезжал.

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