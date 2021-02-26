Обвиняемый в убийстве воронежской учительницы пытается выдать себя за невменяемого

Фото: сайт регионального СУ СКР.

31-летний Артем Селютин, которого обвиняют в убийстве воронежской учительницы, считает себя психически невменяемым. Об этом он заявил своему адвокату Игорю Лернеру после того, как областной суд оставил без изменений избранную ранее меру пресечения. Мужчина останется в СИЗО как минимум до 2 апреля. К слову, на подаче апелляции настаивал сам обвиняемый.

- После заседания мы связывались по видеоконференцсвязи. И Селютин сказал, что слышит в голове шумы и голоса, которые приказывают ему совершать преступления. Также он интересовался, будут ли с ним проводить психолого-психиатрические экспертизы. Возможно, он осознает степень ответственности и пытается сформировать представление о своей невменяемости, - отмечает адвокат.

Фото Ленинского райсуда. Заседание об избрании меры пресечения.

Кстати, защитника Селютину назначило государство. Игорь Лернер дежурил ночью 11 февраля, когда мужчину доставили в Воронеж. А защищать законные права и интересы человека вне зависимости от степени тяжести предъявленного обвинения – профессиональный долг любого адвоката.

Но вернемся к вопросу вменяемости. По мнению Лернера, Селютину потребуется комплексная экспертиза, но все же он не производит впечатление человека с отклонениями. Хотя не исключено, что будет пытаться подражать поведению психически нездоровых людей.

Возможно, именно с этим намерением связан следующий момент. По нашей неофициальной информации, в ночь после избрания меры пресечения, то есть 13 февраля, в камере СИЗО Селютин вскрыл себе руки. Однако вены при этом не повредил. То есть акция носила чисто демонстративный характер. Судя по всему, мужчина понимает, что в Луганске ему грозит смертная казнь (там она не отменена), ведь его подозревают в нескольких убийствах.

По данным «КП-Воронеж», сначала Селютин вместе со своим сослуживцем-командиром неудачно ограбили пенсионерку: дело закончилось убийством. Затем приятели расправились с двумя мужчинами, с которыми, по всей видимости, вместе выпивали. Все эти события происходили в конце декабря. Затем они сбежали в Москву и устроились на сортировку почты в один из аэропортов. В столицу приехали не случайно, а потому что знали: рук для такой работы всегда не хватает.

Однако вскоре товарищ-командир вернулся в Луганск по каким-то делам, и его арестовали. Селютин еще недолго поработал в сортировке (в общей сложности около двух недель), наворовал вещей из посылок и продолжил бегство в сторону Воронежа. По пути ограбил женщину в Ельце, еще одну – в Липецке: ночевал в подъезде, увидел вышедшую из квартиру местную жительницу, проследовал за ней и около детской площадки, где никого не было, толкнул ее и вырвал сумку. После этого Селютин приехал в Воронеж.

Погибшая Наталья Тушинская. Фото: Юрий КОЗЛОВ

По версии следствия, 2 февраля именно он убил 47-летнюю учительницу математики Наталью Тушинскую. На женщину напали около половины восьмого вечера рядом с остановкой «Гостиница Спутник». Педагога не менее 13 раз ударили ножом. Основной версией правоохранителей стал разбой с убийством, ведь пропала сумка Тушинской и мобильный телефон. Задержать обвиняемого удалось благодаря записям камер видеонаблюдения возле места трагедии, допроса возможных свидетелей, а также множеству экспертиз. Силовики реконструировали шаг за шагом действия преступника. 10 февраля его задержали за пределами России, вероятнее всего, в Луганске.

После ареста Селютин находился в «карантинной» камере, нужно было дождаться результатов анализов на различные инфекции. Но и после их получения мужчину не перевели к другим подозреваемым, которые бояться подобного соседства. Артем Селютин по-прежнему остается в одиночной камере и ждет дальнейших решений суда.

Тем временем в родном городе у Селютина осталась беременная сожительница и родители. В Воронеж никто из близких пока не приезжал.

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