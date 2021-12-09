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Происшествия9 декабря 2021 14:28

Муж и дочь зверски зарезанной воронежской учительницы просят для убийцы пожизненного наказания

Артем Селютин на первом судебном заседании признал свою вину полностью
Ирина ШАБАНОВА
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Артема Селютина после проведенной экспертизы признали вменяемым

Артема Селютина после проведенной экспертизы признали вменяемым

Фото: Ирина ШАБАНОВА

Сегодня, 9 декабря, Воронежский областной суд начал рассматривать резонансное уголовное дело о зверском убийстве учительницы Натальи Тушинской в Коминтерновском районе. На скамье подсудимых – 32-летний Артем Селютин, который нанес жертве не менее 16 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте, а мужчина забрал у нее сумку, сотовый телефон и пытался скрыться.

На первом судебном заседании Артему Селютину зачитали предъявленное обвинение по двум тяжким уголовным статьям. Это – убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ).

В качестве потерпевших в этот день были допрошены супруг погибшей учительницы и ее дочь. Они требуют для убийцы самого сурового наказания вплоть до пожизненного.

Артем Селютин, который во время следствия пытался имитировать психической расстройство и даже убеждал следствие и адвоката в том, что он якобы «слышит голоса», решил больше не отпираться.

На вопрос судьи Ольги Чистяковой: «Признаете ли вы свою вину?». Он ответил: «Признаю полностью».

Ранее психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Напомним, жуткое ЧП произошло в Воронеже 2 февраля. В половине восьмого вечера возле остановки «Гостиница Спутник» на Московском проспекте зверски зарезали 47-летнюю учительницу математики Наталью Тушинскую. Также с места преступления исчезла ее сумка и сотовый телефон. Это и стало основной версией, которую рассматривали правоохранители – преступник мог напасть для того, чтобы затем украсть имущество.

Через некоторое время убийцу вычислили. Оказалось, что он сам поранился, пока расправлялся с жертвой и криминалисты нашли капли крови с его ДНК. Вычислили с помощью генетической экспертизы. Оказалось, Селютин ранее уже был судим.

После преступления житель Луганска успел выехать за пределы региона в ростовскую области, там он и был задержан в ходе операции воронежских силовых служб 10 февраля.

Суд продолжается. Следим за его развитием.

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