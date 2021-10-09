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Общество9 октября 2021 9:39

Новые коронавирусные ограничения в Воронежской области: самоизоляция, вход по QR-кодам и дистанционка

На какие меры пошли власти, чтобы снизить рост заболеваемости
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Система QR-кодов начнет действовать в регионе с 11 октября.

Система QR-кодов начнет действовать в регионе с 11 октября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Область накрыла четвертая волна COVID-19: с 1 сентября по 7 октября число зараженных выросло с 13 до 30 тысяч человек. Накануне власти сообщили о суточном приросте инфицированных в 609 пациентов и о 42 смертях за день. Чтобы замедлить страшную статистику, 8 октября региональный штаб принял ряд решений.

Так, с 9 октября запрещается проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей. С этого же дня по 22 октября включительно приостанавливается работа концертных организаций и площадок, ярмарок, рынков с непродовольственными товарами.

С 11 числа вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Исключение составят жители области, которые сделали прививки или перенесли заболевание не более шести месяцев назад. Пожилым людям можно выходить из дома в случае крайней необходимости. Таковым считаются: обращение за медпомощью, поход в магазин или аптеку, вынос мусора, выгул собаки, посещение судов, полиции и т.д. Не распространяется самоизоляция на руководителей и сотрудников организаций, чье нахождение на рабочем месте является крайне важным.

Также с понедельника, 11 октября, учащиеся 5-8-х и 10-х классов школ Воронежа перейдут на дистанционное обучение. Оно продлится до 24-го числа, а потом дети отправятся на каникулы. Отдых продлится до 3 ноября включительно. С учетом праздников, ожидается, что ребята вернутся к учебе 8 ноября. В районах области местные власти сами будут решать, переходить ли им на дистанционку. Все зависит от ситуации с заболеваемостью в конкретном месте.

Кроме того, с 11 числа в регионе начинает действовать система QR-кодов. Без них нельзя сходить в рестораны, кафе, кинотеатры, театры, музеи, цирк, зоопарки и океонариумы, фитнес-залы, спортивные клубы, бассейны. Также невозможно съездить в санатории и на базы отдыха, заселиться в гостиницу. QR-коды, которые подтверждают прививку или перенесенный не более полугода назад коронавирус, можно предъявлять в электронном или бумажном виде.

Согласно постановлению оперштаба, подростков до 18 лет больше не будут впускать в торговые центры без сопровождения родителей.

Ранее главный санитарный врач региона Игорь Механтьев подписал постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса отдельных групп населения. В их число попадают работники образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, общественного транспорта, торговли, общественного питания, гостиничного комплекса, сферы услуг, почты, а также госслужащие. Исключение составляют люди, имеющие противопоказания.

Из-за ухудшения эпидситуации в Воронеже в срочном порядке начали создавать ковидные стационары не только в медицинских учреждениях, но и в объектах соцзащиты. Так, расселили областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов. В здании планируют оборудовать 200 коек для зараженных коронавирусом. Сюда будут перенаправлять пациентов на долечивание. Такой же стационар появится на базе Воронежского областного геронтологического центра. Здесь создадут еще две сотни мест.

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