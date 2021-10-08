Для прохода в какие учреждения понадобится QR-код, пока неизвестно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежской области введут систему QR-кодов. Об этом сообщил региональный оперштаб 7 октября. По ним будет осуществляться пропуск в различные учреждения, однако в какие именно, власти пока не уточнили. Ранее в воронежском кинотеатр «Левый берег» из-за пандемии ввели ограничения на вход. Администрация заведения сообщила, что с 9 октября попасть на сеансы можно будет только по отрицательному ПЦР-тесту или QR-коду о проведенной вакцинации. Кинотеатр принял такое решение в частном порядке, теперь же ограничения коснутся определенных категорий учреждений.

Кроме того, главный санитарный врач региона Игорь Механтьев подписал постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса отдельных групп населения. В их число попадают работники образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, общественного транспорта, торговли, общественного питания, гостиничного комплекса, сферы услуг, почты, а также госслужащие. Исключение составляют люди, имеющие противопоказания.

Введение дополнительных мер и ограничений спровоцировала новая волна коронавируса. По данным регионального оперштаба, с 1 сентября по 7 октября число зараженных выросло с 13 тысяч до 30 тысяч человек. Количество ежедневных госпитализаций превысило 700 пациентов. Число болеющих ОРВИ перешагнуло за отметку в 48 тысяч жителей области.

Из-за ухудшения эпидситуации в Воронеже в срочном порядке начали создавать ковидные стационары не только в медицинских учреждениях, но и на объектах соцзащиты. Так, расселили областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов. В здании планируют оборудовать 200 коек для зараженных коронавирусом. Сюда будут перенаправлять пациентов на долечивание. Аналогичный стационар появится на базе Воронежского областного геронтологического центра. Здесь также создадут две сотни мест

По данным облздрава на 7 октября, в Воронежской области развернуто 6 804 корнавирусных койки в 56 медицинских организаций. Занято 6 031, свободно 773.