В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от ковида

Заболеваемость ковидом в регионе стремительно растет Фото: из архива «КП»

Главный государственный санитарный врач Воронежской области Игорь Механтьев подписал постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса отдельных групп населения региона. В их число попадают все, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей. Это работники образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, общественного транспорта, торговли, общественного питания, гостиничного комплекса, сферы услуг, почты, а также госслужащие. Исключение составляют только те лица, которые имеют противопоказания к вакцинации.

Решение о введении обязательной вакцинации в ведомстве аргументируют резко возросшей в последние дни заболеваемостью. За минувший месяц суточный прирост новых больных подскочил от 461 до 597 случаев.

Полный текст постановления Игоря Механтьева можно найти на сайте управления Роспотребнадзора по Воронежской области.