В Воронежском доме-интернате планируют разместить 200 коек для ковидных больных

В Воронеже расселили областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов, который расположен в Центральном районе. В здании планируют оборудовать койки для ковидных больных. Пациентов дома-интерната перевели в областной геронтологический центр, а также в соцучреждения области.

- В доме-интернате планируется открыть 200 коек, куда будут перенаправляться пациенты на долечивание, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

На утро 7 октября в Воронежской области развернуто 6 804 корнавирусных койки в 56 медицинских организаций. Занято 6 031, свободно 773.