Воронежский геронтологический центр расселяют под ковидный стационар

Из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом в Воронеже в срочном порядке начали создавать ковидные стационары не только в медицинских учреждениях, но и на объектах соцзащиты. В частности, подобный стационар для лечения пациентов с коронавирусом появится на базе Воронежского областного геронтологического центра. Как объясняют чиновники, это вынужденная и временная мера, при улучшении эпидситуации учреждение вернется в прежний режим работы.

- Около 200 постояльцев геронтологического центра расселят на свободные места в аналогичные учреждения. Постояльцы на новых местах будут обеспечены всем необходимым для комфортного проживания и окружены заботой обслуживающего персонала, - отметили в региональном департаменте соцзащиты. - Однозначно мера вынужденная, прибегнуть к ней пришлось из-за высочайших темпов госпитализации в воронежские медучреждения. Поэтому ковидные койки теперь развертываются и вне стен специализированных медицинских объектов. Приносим извинения постояльцам и их родственникам за возможные неудобства переезда и заверяем, что на новом месте постояльцев ждет комфортный быт и максимально корректное и внимательное отношение сотрудников соцзащиты.

Напомним, власти планируют для нужд ковидного стационара перепрофилировать и дом-интернат для престарелых.