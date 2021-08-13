Дочь пострадавшей от взрыва маршрутки в Воронеже: «У мамы лопнули барабанные перепонки»

В результате ЧП пострадали 22 человека. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Вечером 12 августа в центре Воронежа взорвался автобус. По последним данным, в результате ЧП пострадали 22 человека. Две женщины, ехавшие в злополучной маршрутке, скончались от ран в больнице. Одной из них было 22 года, другой - 55 лет. Губернатор Воронежской области пообещал выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Следователи рассматривают три причины трагедии: баллон с газом у одного из пассажиров, техническая неисправность или теракт.

«КП-Воронеж» связалось с дочерью Людмилы Золотаревой, женщина пострадала после взрыва маршрутки и сейчас находится в больнице: - Мама звонила мне в последний раз примерно в восемь часов, сказала, что еще на работе. Я ждала. Стало уже 11 вечера, а мамы все нет дома. Начала звонить, но никто не брал трубку. Потом во всех социальных сетях появлялись новости про взрыв. Я увидела видео, на котором она выбегает из маршрутки. Вскоре мама позвонила мне с чужого телефона. Она был уже в больнице. Свой мобильный и пакет с рабочей одеждой потеряла где-то в автобусе, - рассказывает Екатерина. - Сейчас мама лежит в больнице, говорит что чувствует себя более-менее нормально. Правда, много порезов и ссадин. Еще у нее лопнули барабанные перепонки. Шум в ушах, слышит плохо, голова болит. Про сам взрыв ничего не рассказывает. Из-за шока она не успела понять, что произошло.

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