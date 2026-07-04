Директор санатория указывает на отсутствие четких правил разделения зон отдыха и судового хода Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Празднование 12-летия на Воронежском водохранилище закончилось гибелью мальчика под винтами катера 2 июля. Страшная трагедия случилась на стихийном пляже рядом с санаторием имени Горького. После этого поднялся вопрос безопасности в необорудованных местах отдыха. Руководство санатория называет такие зоны «минами замедленного действия» и настаивает, что из-за отсутствия надзора в диких пляжных зонах отдых на воде превращается в риск для жизни. С гендиректором санатория Ильей Хариным по этому поводу общался корреспондент «КП-Воронеж».

«Люди пошли на несанкционированное купание»

«Дикий» пляж у санатория имени Горького в Воронеже, где катер переехал мальчика

Илья Владимирович подчеркнул, что сейчас в санатории проходят следственные действия, поэтому в официальных комментариях он ограничен. «Но хочется сказать: слава богу, что виновника нашли», - добавил он и уточнил, что важно расставить акценты, где конкретно случилась беда.

- Понимаете, обидно, когда в информационном поле все, что происходит на водохранилище, автоматически приравнивают к «пляжу санатория Горького». Это происходит постоянно, при любом инциденте. Давайте проясним: мы отвечаем только за свою территорию. Наш пляж проходит строжайшую проверку: его принимает управа, МЧС, ГИМС, Роспотребнадзор берет все анализы, проверяет каждый метр песка. Мы всегда с душой относимся к людям: у нас отдыхают инвалиды, беженцы - для них вход бесплатный. Мы поддерживаем всю инфраструктуру: есть туалеты, чистая вода - все по-человечески. Но когда что-то происходит на воде, в прессе моментально появляются заголовки: «У пляжа санатория Горького». Это несправедливо. Люди пошли на несанкционированное купание - и это огромная проблема. Пляж там дикий, за ним никто не смотрит, и санаторий к этой территории не имеет прямого отношения, - уточнил гендиректор.

Место на противоположном берегу, откуда двое мужчин приплыли на моторной лодке и вытащили мальчика со смертельной травмой из воды Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Участок, где произошла трагедия - зона беззакония»

По мнению руководства, граница между подготовленной инфраструктурой санатория и прилегающей стихийной зоной - своеобразная черта между безопасностью и хаосом. Илья Харин отмечает, что сотрудники санатория стараются благоустраивать места даже там, где не обязаны этого делать:

- Наш пляж - это зона контроля. А тот участок, где произошла трагедия - это зона беззакония. Кстати, мы даже с этого дикого пляжа сами мусор вывозим, своими силами. Мы делаем это по-человечески, чтобы люди отдыхали в чистоте, хотя это не наша прямая обязанность. Отдыхающие идут туда и заплывают далеко, до середины водохранилища. И то, что случилось - это, вот пожалуйста, мина замедленного действия, которая в итоге сработала. Там ведь нет спасателей, нет контроля, нет границ...

Проблема отсутствия системных ограничений

Разговор коснулся и того, как технически организовано пространство на воде. Директор указывает на отсутствие четких правил разделения зон отдыха и судового хода, что создает постоянную угрозу для отдыхающих.

- На официальном пляже есть буйки, выделенная зона для детей, куда катерам вход заказан. А на «диких» участках границы стерты. Там, где плавают люди, постоянно проходят моторные лодки и гидроциклы. Это было всегда, такая специфика водохранилища, но когда нет ни спасателей, ни контроля, ни четких границ - это вопрос жизни и смерти. Кто за отдыхающими приглядывает? Никто. И когда люди идут туда, а потом случается трагедия, я задаю вопрос: кто несет за это ответственность?

Люди все время приходят отдыхать на дикий пляж Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

В завершение Илья Владимирович поделился наболевшим - как тяжело коллективу санатория читать необоснованные обвинения в свой адрес от людей, которые, по его убеждению, далеки от реального положения дел.

- Обидно читать комментарии в соцсетях, где люди, не зная ситуации, требуют «сажать руководство санатория». Это транспортная акватория, это место, где годами ходят лодки, где исторически была лодочная станция. А когда кто-то со стороны пишет негатив, не понимая, что пляж санатория и «дикий» пляж - это две разные реальности, это просто обескураживает. Но мы продолжаем делать свою работу, поддерживать порядок на своей территории и надеяться, что вопросы безопасности на городском уровне когда-то будут решены системно.

Напомним, трагедия произошла на воронежском пляже 2 июля. Катер смертельно травмировал мальчика, который на следующий день должен был отпраздновать 12-летие. Сразу после происшествия судно скрылось, но подозреваемого вскоре удалось найти. Спасатели и очевидцы пытались реанимировать ребенка, однако рана оказалась несовместима с жизнью.

Все, что известно на утро 4 июля о беде - читайте в материале «КП-Воронеж»: «Травма головы стала смертельной».