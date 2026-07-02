Скриншот видео пресс-службы регионального следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

По данным следствия, 2 июля в акватории воронежского водохранилища катер наехал на купающегося в воде 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Пляж возле санатория имени Максима Горького, где произошло ЧП, оборудован для купания и на нем дежурили спасатели. В этом «КП» заверили в пресс-службе регионального МЧС.

В Воронеже катер переехал насмерть подростка

Но, увы, реанимационные мероприятия не помогли – ребенок скончался от обильной кровопотери. Что касается водителя катера, то он скрылся с места происшествия. Его до сих пор не нашли.

Следком на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщили «КП» в пресс-службе ведомства, какие-то выводы о том, кто виноват в произошедшем делать рано.

- Многое будет зависеть от того, где именно плавал парнишка – перед или за буйками, - пояснили в СК.

В любом случае, водитель маломерного суда должен был контролировать ситуацию и реагировать на плавающего, если тот заплыл за буйки.

В самом санатории «Комсомолке» ничего пояснить не смогли, сообщив лишь, что катер к ним отношения не имеет. А в одном из близлежащих развлекательных комплексов подтвердили, что лихачей на катерах рядом немеренно. Гоняют явно без правил.

Отметим, что находившемуся у штурвала катера грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на этот же срок (с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет).

- Следователь СК России выполняет комплекс действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего, - подытожили в СК.