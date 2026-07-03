Следователи нашли водителя катера, переехавшего 11-летнего ребенка в Воронеже

Скриншот видео пресс-службы регионального следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Фото: скриншот.

Невосполнимой потерей обернулся 2 июля отдых на Воронежском водохранилище —11-летний ребенок погиб под винтами катера на пляже возле санатория имени Горького. Трагедия, произошедшая вблизи популярного места отдыха, вызвала широкий общественный резонанс. Водитель катера с места происшествия скрылся. Сейчас следователи уже установили, кто был за рулем, и готовят документы для задержания. Об этом корреспонденту КП-Воронеж сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ утром 3 июля.

«Источник повышенной опасности»

Следователи уточнили обстоятельства гибели мальчика. Вопреки слухам в соцсетях о тяжелой травме руки, предварительные данные указывают на то, что смертельной стала травма головы. Точную причину смерти назовут эксперты по итогам судебно-медицинской экспертизы.

В ведомстве пояснили ситуацию с поиском подозреваемого:

— Личность человека, управлявшего катером, уже установлена. Сейчас оформляем документы, чтобы процессуально зафиксировать факт задержания.

История вызвала гнев у местных жителей. В соцсетях пишут, что трагедия случилась на платном пляже санатория. Очевидцы описывают судно как небольшой белый катер с синей полосой. Также свидетели рассказывают, что брат погибшего мальчика не отходил от него несколько часов.

В СК на транспорте напомнили о безопасности на воде. Там подчеркнули: катер — это источник повышенной опасности, как и автомобиль.

— Наша позиция однозначна: независимо от обстоятельств, водитель обязан внимательно следить за маршрутом, так как катер является источником повышенной опасности. Существуют четкие правила, кодексы и нормативные акты, регламентирующие поведение на внутреннем водном транспорте: установлены требования к скоростному режиму и правилам маневрирования. Судоводитель всегда должен предвидеть возможность нахождения людей в воде, особенно вблизи пляжной зоны. Более того, виновник скрылся с места происшествия... Управляющий судном обязан быть готов к любому развитию событий, предвидеть худшее. Как при движении по дворовой территории водитель авто должен ожидать, что на дорогу может выбежать ребенок, так и при прохождении на судне вблизи пляжа нельзя исключать, что человек может оказаться на пути, даже если вы его не видите, — добавили в СК.

Расследование продолжается. С момента трагедии прошли первые сутки.