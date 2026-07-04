Несчастье произошло на «диком» пляже у санатория имени Горького. Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чудовищная трагедия произошла на воронежском пляже 2 июля. Катер смертельно травмировал мальчика, который на следующий день должен был отпраздновать 12-летие. Сразу после происшествия судно скрылось, но подозреваемого вскоре удалось найти. Спасатели и очевидцы пытались реанимировать ребенка, однако рана оказалась несовместима с жизнью.

«Дикий» пляж у санатория имени Горького в Воронеже, где катер переехал мальчика

Что известно о гибели 11-летнего мальчика на воронежском пляже?

Несчастье произошло 2 июля на «диком» пляже у санатория имени Горького. В тот день семья подростка – родители, брат и бабушка - приехала на водохранилище, чтобы отметить предстоящий день рождения. С собой мальчик позвал друзей, всего собралась компания из шести подростков. Пока взрослые находились на берегу, дети плавали посреди водохранилища.

Место отдыха здесь необорудованное. Никто не следит за безопасностью и чистотой. При этом отделяется от официальной зоны санатория только забором. Ширина водоема в месте, где плавал ребенок, около 250 метров. На платном пляже буйки расположены примерно в 25 метрах от берега, и подросток уплыл за них.

Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия случилась около 17:15. По словам очевидцев, в акватории появился белый катер с тремя людьми на борту. Судно прошло вдоль берега, затем развернулось. В этой «петле» ребенок оказался на пути катера.

Первыми на помощь бросились двое мужчин, отдыхавших в палатках на противоположном берегу - у них была моторная резиновая лодка. Они вытащили мальчика из воды и экстренно доставили к берегу санатория, где дежурили спасатели.

– Другие отдыхающие, которые были неподалеку, услышали крики - друзья погибшего подняли шум, как только увидели случившееся. Спасибо тем неравнодушным людям: они моментально среагировали, бросились в воду и вытащили ребенка, - рассказали «КП-Воронеж» очевидцы.

Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

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В 17:30 ребенка доставили на берег и вызвали скорую. Андрей Шутов работает спасателем в санатории третий год. Ранее он служил в полиции и к экстремальным ситуациям привык, но этот случай стал и для него тяжелым.

– Когда мы начали осматривать мальчика, открытого кровотечения не было. Сначала я заметил рваную рану на руке. А когда перевернул его, понял, что удар пришелся в голову: половина ее была раскрошена... Винт нанес тяжелейшую рубленую рану. По сути, шансов не было. Он до реанимации потерял много крови. Мы делали все возможное, пытались освободить дыхательные пути, пока ждали медиков. Скорая приехала быстро, но травма была несовместима с жизнью.

Матрос-спасатель Андрей Шутов Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам очевидцев, старший брат мальчика еще два часа не отходил от его тела…

Пьяный водитель катера и уголовное дело

А что же с водителем катера? Вечером того же дня сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Утром 3 июля в ведомстве сообщили, что личность виновника установлена, готовятся документы для задержания. Подозреваемым оказался 45-летний мужчина. По показаниям свидетелей, в день происшествия он употреблял алкоголь в компании друзей. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

Также следователи уточнили обстоятельства гибели мальчика. Вопреки слухам о тяжелой травме руки, предварительно подтверждаются слова спасателей - смертельной стала рана головы.

Негодование воронежцев и отсутствие полномочий

Гоняющие по акватории катера и гидроциклы – сезонная боль воронежцев. И после трагедии на пляже началась новая волна обсуждений: почему эти водные транспортные средства беспрепятственно заходят в зону купания?

Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели санатория рассказали, что сами уже неоднократно обращались в инспекцию по маломерным судам с просьбой перекрыть участок.

– Нам отвечают, что не положено. А почему, собственно, нельзя? Можно же поставить пару буев, отгородить зону купания. Зачем катерам вообще заходить в этот узкий перешеек? Дальше мост, они под ним не пройти. Но люди все равно летят сюда, кружатся на катерах и гидроциклах прямо там, где плавают другие. Мы пытаемся бороться с нарушителями, но полномочий для реального воздействия у нас нет.