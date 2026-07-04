Водителя катера, насмерть сбившего 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище, арестовали на два месяца

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об избрании меры пресечения фигуранту резонансного дела о гибели подростка на Воронежском водохранилище. Суд постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на два месяца. Об это рассказали в пресс-службе ведомства 4 июля.

Напомним, трагедия произошла 2 июля на «диком» пляже у санатория имени Горького в Воронеже. В тот день семья подростка – родители, брат и бабушка - приехала на водохранилище, чтобы отметить предстоящий день рождения. С собой мальчик позвал друзей, всего собралась компания из шести подростков. Пока взрослые находились на берегу, дети плавали посреди водохранилища.

45-летний мужчина на катере наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за убийство. В рамках расследования выяснилось, что подозреваемый в момент трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения — перед выходом на воду он распивал спиртное вместе с приятелями.

После случившегося водитель попытался избежать ответственности: он скрылся и некоторое время прятался у своего знакомого, однако был задержан оперативниками. В МВД уточнили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость.

Теперь обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.