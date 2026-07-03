Спасатель Андрей Шутов Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Два часа брат не отходил от тела 11-летнего мальчика, которому 3 июля исполнилось бы 12 лет», — об этой душераздирающей сцене пишут очевидцы в соцсетях. Накануне, 2 июля, он отмечал предстоящий праздник на Воронежском водохранилище — отдых закончился трагической гибелью на глазах у десятков отдыхающих.

Водитель белого катера сбил ребенка, нанеся ему фатальную травму головы. Это случилось на диком пляже неподалеку от санатория имени Горького. Пока очевидцы тщетно боролись за жизнь мальчика, водитель судна скрылся. Следствие уже нашло подозреваемого, но ребенка, погибшего накануне собственного дня рождения, уже не вернуть. Подробностями с места страшного происшествия с корреспондентом «КП-Воронеж» 3 июля поделились матросы-спасатели санатория.

Санаторий Горького Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Хотели ребенку сделать подарок»

По словам очевидцев, трагедия случилась накануне около 17:15. В тот день родители ребенка, его брат и бабушка приехали на пляж, чтобы отметить праздник. «Хотели сделать ребенку подарок»:

— Мальчик позвал друзей, всего собралась компания из шести подростков. На следующий день, 3 июля, он должен был отметить свое 12-летие. Пока взрослые были неподалеку, дети были уже посреди водохранилища.

В этот момент в акватории появился катер. Как сообщили спасатели, судно прошло мимо берега, а затем развернулось:

— Говорят, на нем было три человека.

В этой «петле» ребенок оказался на пути катера. Очевидцы — двое мужчин, которые отдыхали на противоположном берегу в палатках и с моторной резиновой лодкой, — первыми заметили неладное. Они бросились к мальчику, достали его из воды и экстренно доставили к берегу, где уже дежурили спасатели.

— Другие отдыхающие, которые были неподалеку, услышали крики — друзья погибшего подняли шум, как только увидели случившееся. Спасибо тем неравнодушным людям: они моментально среагировали, бросились в воду и вытащили ребенка. В 17:30 его уже доставили на берег, тогда же начали вызывать скорую помощь, — объяснил один из матросов.

Собеседник добавил, что мальчик и его семья не были постояльцами санатория, а плавали за забором. Оттуда часто перебираются отдыхающие, особенно подростки, и «творят, что хотят».

Он уточнил, что ширина в месте, где плавал парнишка — около 250 метров. И подросток уплыл за буйки, которые расположены примерно в 25 метрах от берега.

Матрос-спасатель Андрей Шутов Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Шансов не было»

Спасатель Андрей Шутов работает здесь третий год. До этого он долго служил в полиции — к экстремальным ситуациям привык. Несмотря на профессиональную выдержку, он признался, что этот случай стал для него одним из самых тяжелых:

— Когда мы достали мальчика, положили и начали осматривать, открытого кровотечения не было. Сначала я заметил рваную рану на руке. А когда перевернул его, понял, что удар пришелся в голову — половина ее была раскрошена... Винт нанес тяжелейшую рубленую рану. По сути, шансов не было. Он до реанимации потерял много крови, по всем признакам. Ребенок был без сознания, но признаки жизни еще сохранялись. Мы делали все возможное, пытались освободить дыхательные пути, пока ждали медиков. Скорая приехала быстро, но травма была несовместима с жизнью.

"Лихачи на катерах, гидроциклах и квадроциклах продолжают «кружиться» прямо там, где плавают дети" Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Мы просили закрыть этот перешеек»

После трагедии среди сотрудников пляжа и очевидцев началось бурное обсуждение: почему катера и гидроциклы беспрепятственно заходят в зону купания?

— Мы неоднократно ставили вопрос перед ГИМС (инспекция по малым судам, — авт.) о том, чтобы перекрыть этот участок. Нам отвечают, что не положено. А почему, собственно, нельзя? Можно же поставить пару буев, отгородить зону купания. Зачем катерам вообще заходить в этот узкий перешеек? Дальше мост, они под ним все равно не пройдут — там только на сапах или вплавь можно пробраться. Но они все равно летят сюда, кружатся на катерах и гидроциклах прямо там, где плавают люди. Мы пытаемся бороться с нарушителями. Гоняем, используем мегафон, фотографируем их и говорим, что отправим данные в инспекцию, но полномочий для реального воздействия у нас нет, — поясняет один из сотрудников.

После трагедии среди сотрудников пляжа и очевидцев началось бурное обсуждение: почему катера и гидроциклы беспрепятственно заходят в зону купания? Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Илья Харин, гендиректор санатория имени Горького, подчеркнул, что у учреждения есть своя оборудованная зона для отдыха. Ее ежегодно проверяют спасатели, врачи и ГИМС. Там следят за безопасностью и чистотой. При этом сотрудники санатория даже добровольно убирают мусор на «диком» пляже рядом, хотя не обязаны этого делать. Однако на на том пляже нет спасателей, и никто не следит за порядком. Директор назвал такие места «миной замедленного действия». Он считает, что купаться там опасно, потому что, когда случается беда, помочь человеку просто некому.

Руководитель также уточнил, что сейчас в санатории идут следственные проверки:

— Слава богу, что виновника нашли, — добавил он.