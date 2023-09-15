СК возбудил три уголовных дела после вспышки сибирской язвы в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Следственное управление СКР по Воронежской области сообщило о возбуждении трех уголовных дел после вспышки сибирской язвы в Воронежской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 15 сентября.

Одно из дел касается нарушения ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 249 УК РФ). Второе - о производстве в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и третье дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

Правоохранители в данный момент работают над установкой источника распространения штамма сибирской язвы в регионе. Силовики - следователи СК, полицейские, сотрудники УФСБ - работают вместе с сотрудниками управления ветеринарии Воронежской области, управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Известны и фигуранты уголовных дел. Это скупщики зараженного мяса в Панинском районе, среди которых гражданин Азербайджана. Мужчина, продавший говядину перекупщикам, а те отправили ее на рынок «1000 мелочей» в Воронеже, а также владелица подсобного хозяйства в Панинском районе. С ними вместе и фермер КФХ в Богучарском районе (он находится под домашним арестом). Всем им предъявлено обвинение, избраны меры пресечения.

Кроме того, следователи допросили ветврача, которая без проверок допустила зараженное мясо телки из Панинского района на прилавки воронежского рынка. Сейчас она находится в качестве подозреваемой. Женщина уже дала признательные показания. В ближайшее время ей должны предъявить обвинение.

Напомним, что сибирской язвой заболели уже 10 жителей Воронежской области, в том числе и 15-летний подросток.