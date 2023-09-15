У 15-летнего подростка в Воронеже подтвердилось заражение сибирской язвой

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У подростка из Богучарского района, который был госпитализирован в Воронежскую областную детскую клиническую больницу, подтвердилось заражение сибирской язвой. Об этом 15 сентября, корреспонденту рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Сейчас он проходит лечение. Как ранее стало известно, подросток - племянник фермера, в КФХ которого обнаружили очаг заражения в селе Лебединка.

- В ОДКБ №2 находится на лечении подросток из Богучарского района. Его диагноз лабораторно подтвердили, - говорится в сообщении облздрава.

Всего в Воронежской области сибирской язвой заразились уже 10 человек. Из них - девять жителей Богучарского района. Помимо подростка в их число входит восемь взрослых. Их госпитализировали в инфекционный центр при Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи №. Заразиться они могли при разделке туши больной коровы.

Еще один пациент - житель села Красные Холмы Панинского района. Он в своем хозяйстве забил на продажу телку, а она оказалась больна сибирской язвой.

И телка, и несколько коров из КФХ Богучарского района были не привиты, выяснили специалисты.

Накануне Богучарский районный суд отправил на два месяца под домашний арест фермера из села Лебединка, у которого обнаружили очаг сибирской язвы. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия).