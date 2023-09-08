Зараженных сибирской язвой коров без документов завезли в Воронежскую область

Лаборатория по исследованию сибирской язвы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На территории Богучарского и части Кантемировского районов Воронежской области ввели карантин из-за обнаружения двух новых очагов сибирской язвы. Согласно указу губернатора, ограничения будут действовать до 20 декабря 2023 года. Страшное заболевание выявили в здании молочно-товарной фермы в селе Лебединка Богучарского района и на огороженном пастбище в 10 га.

О новых очагах сибирской язвы стало известно 5 сентября. В больницу попали семь человек, которые контактировали с животными. Один пациент пояснил, что якобы порезал руку болгаркой и произошло заражение. Сейчас все пациенты находятся в больнице. Их состояние оценивается как нормальное. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов 8 сентября на встрече с журналистами.

Виктор Логвинов: В КФХ региона идут сплошные проверки Фото: Максим ГОРОХОВ

В Богучарский район тут же выехали сотрудники областных ведомств - Россельхознадзора, управления ветеринарии, Роспотребнадзора и правоохранители. У животных взяли пробы. 61 оказалась отрицательной, остальные ждут. Четырех коров из стада не осматривали ветеринары – на них элементарно не было бирок. Сейчас правоохранительные органы выясняют, как это могло произойти. Владелец скота пошел на сделку со следствием. Также выяснилось, что зараженные сибирской язвой коровы прибыли в Воронежскую область из другого региона.

- Роспотребназор провел обследовании территории, в том числе пастбища, на котором и обнаружили споры сибирской язвы. Откуда они там могли взяться – из скотомогильника или рукотвоным путем, неизвестно, такое заключение дадут специалисты. Но за пределами пастбища заразы не обнаружили, - пояснил Виктор Логвинов.

Он также подчеркнул, что в данный момент по крестьянско-фермерским хозяйствам региона идут сплошные проверки. Что касается крупных предприятий, то там полностью проведена вакцинация скота от сибирской язвы. Зампред правительства области напомнил, что процедура для владельцев абсолютно бесплатная. А вот их халатность может привести к страшным последствиям. Пример тому вспышка заболевания в Панинском районе. Произошла она из-за того, что хозяин привил корову, а телку – нет.

Напомним, о первом случае заражения сибирской язвы стало известно 18 августа. В больницу попал мужчина из села Красные Холмы Панинского района. Он заразился после убоя телки в своем домашнем хозяйстве, животное не было привито. Мясо он успел продать. Зараженную телятину в итоге нашли на рынке «1000 мелочей». Мясо вскоре сожгли, отдел, где его продавали, закрыли, а в Воронеже объявили карантин.