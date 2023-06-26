Самый сложный пожар за 30 лет: спасатели рассказали о тушении нефтебазы в Воронеже

Кадр с видео МЧС Фото: Предоставлено "КП"

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области рассказали о сложностях, связанных с тушением мощного пожара на нефтебазе в Воронеже, который произошел в минувшую субботу, 24 июня. Спасатели назвали его одним из самых сложных за последние 30 лет.

Напомним, ЧП на нефтебазе произошло примерно в 12.36. Власти сообщили, что горит один резервуар. Он выделял такое количество тепла, что вода из ручных пожарных стволов просто испарялась, не долетая до емкости. По этой причине пенная атака провалилась.

– Пожарные с подъемника не могли доставить пену в очаг, поднимающимся воздухом ее сносило наверх. Пришлось работать лафетными стволами большого объема воды. Ее подавали не только на горящую емкость, но и на соседние цистерны – чтобы не допустить их возгорания, - рассказали в управлении МЧС.

Главной задачей спасателей было не допустить перехода огня на соседние объекты. Им удалось с этим справится. При этом угроза была и для пожарных машин – стоящих более чем в 50 метрах от места возгорания. Чтобы не допустить плавления пластика кабин, их также приходилось поливать водой.

В пресс-службе ГУ МЧС отметили роль городской администрации и ООО «РВК-Воронеж» в ликвидации пожара. Администрация выделила почти все поливомоечные машины для подвоза воды. А концессионер обеспечил в гидрантах повышенное давление, которое держал 12 часов.

- Благодаря слаженным, реально слаженным, а не для красного словца, действиям удалось предотвратить буквально огненный апокалипсис. 10-15 минут отсутствия водоснабжения - и все, - пояснили спасатели.

Напомним, ЧП на нефтебазе на Левом берегу произошло в субботу, 24 июня. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Власти тут же заверили воронежцев, что нет проблем с топливом на автозаправках. Спасателям удалось ликвидировать пожар спустя 12 часов. Было задействовано в тушении 100 человек и пожарный поезд. После этого специалисты Роспотребнадзора провели лабораторный контроль воздуха на содержание в нем вредных веществ и не выявили отклонения от нормы. Повторная проверка показала аналогичный результат.

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