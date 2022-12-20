«Все свидетели не могли оговорить его»: представитель воронежского университета выступила в прениях по делу Колодяжного

В Ленинском райсуде продолжились прения по делу Сергея Колодяжного Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Ленинском районном суде Воронежа 20 декабря продолжились прения по уголовному делу бывшего ректора опорного университета Сергея Колодяжного. Его обвиняют в присвоениях в 2015-2020 годах более 58 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). На этот раз в ходе заседания выступила со стороны обвинения представитель потерпевшего – ВГТУ. Она изложила свою позицию по делу Колодяжного.

Ранее гособвинитель попросил суд признать бывшего ректора виновным и приговорить его к восьми годам колонии общего режима, а также удовлетворить гражданский иск в полном объеме на всю сумму ущерба.

На следующем заседании выступит сторона защиты Фото: Ирина ШАБАНОВА

НА НАШ ВЗГЛЯД, ВИНА ДОКАЗАНА

Представитель Воронежского государственного технического университета также попросила признать Колодяжного виновным, поскольку, по ее мнению, «вина его полностью доказана».

- Он обратил вверенное ему имущество университета в свою пользу и причинил ВГТУ крупный ущерб, - пояснила женщина.

Напомним, арестовали Сергея Колодяжного в марте 2020 года. Было возбуждено СУ СКР по Воронежской области по материалам УФСБ уголовное дело. Сначала ученому вменяли взятку и мошенничество (ст. 290 и ст. 159 УК РФ). Однако позже квалификацию изменили на присвоение в особо крупном размере. По версии следствия, экс-ректор с 2015-го по 2020-й год выписывал премии штатным сотрудникам, а после этого они передавали деньги ему: либо на карту, либо наличными. За это время их набралось более чем 180 человек.

УМЫСЕЛ ВОЗНИК В 2014-м

По словам представителя вуза, Колодяжный, будучи ректором сначала ВГАСУ, а затем опорного вуза на основании трудового договора мог распоряжаться имуществом высшего учебного заведения, а также был наделен полномочиями «определять размер премий и стимулирующих выплат». Она отметила, что умысел в «хищении денежных средств университета» у ректора возник еще в 2014 году и он под предлогом выделения таким образом на нужды университета наличных денег рассказал об этой схеме подчиненным. С этого все и началось.

В ходе судебного следствия были допрошены около 200 свидетелей. Среди них как простые сотрудники университета, так и представители руководящего состава.

Представитель вуза привела сказанное на допросах проректорами, которые раскрыли подробности, как передавали деньги Колодяжному. Одна из них рассказала, что в 2015-м был издан приказ о ее премировании. Когда деньги пришли, она сняла со счета 180 тысяч рублей и передала ректору. Всего таким образом в течение года Колодяжному она «вернула» 800 тысяч рублей. В 2016-м – свыше 260 тысяч, в 2018-м – уже 4 млн, в 2019-м не меньше этой суммы…

Во время процесса допросили 200 свидетелей Фото: Ирина ШАБАНОВА

НА БЛАГИЕ ЦЕЛИ

Объяснял схему ректор тем, что средства пойдут на разные благие цели. Например, в 2015-м деньги нужны были «для аккредитации вуза», позже «на текущие расходы вуза». Правда, пояснить, на какие конкретно «собственные нужды» тратил он их, ответ так никто и не дал.

Как отмечала в показаниях помощница Колодяжного, выступая в качестве свидетеля, премировались сотрудники университета из трех источников – федеральные деньги, средства доходной деятельности университета (например, платное образование) и целевые денежные средства. Из какой «стопки» выделять и сколько, определял Сергей Александрович.

Гособвинитель попросил суд приговорить экс-ректора к восьми годам колонии общего режима Фото: Ирина ШАБАНОВА

Представитель вуза в своей речи отметила, что большое число свидетелей (а их, напомним, 200 человек) дали одинаковые показания. Они согласуются между собой.

- Тем самым, отсутствуют основания, что они могут его оговаривать, - подытожила представитель ВГТУ.

На следующем заседании выступит сторона защиты.