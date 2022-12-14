Прокуратура потребовала для экс-ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного 8 лет колонии

Фото Ирины Шабановой Фото: из архива «КП»

В среду, 14 декабря, в Ленинском районном суде Воронежа прошли прения по уголовному делу экс-ректора ВГТУ Сергея Колодяжного. Как сообщили в пресс-службе суда, гособвинение запросило для подсудимого 8 лет колонии общего режима. Кроме того бывший руководитель вуза будет обязан выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей.

Напомним, бывшего ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Его задержали в марте 2020 года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с января 2015-го по январь 2020-го он получил за покровительство по службе и за завышенные премии 14 сотрудникам 70 млн рублей. Уголовные дела возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. В феврале 2021 года статью обвинения смягчили.

Рассмотрение уголовного дела началось 8 декабря.