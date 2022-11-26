Воронежская школа бокса «Победоносец» не превратится в бизнес-проект Кости Цзю до конца учебного года

Константин Цзю (крайний слева) вряд ли ожидал, что к ситуации с "Победоносцем" подключится Федерация бокса России. Фото: Алексей СЕРГУНИН

23 - 24 ноября Воронеж посетила делегация Федерации бокса России (ФБР) во главе с генеральным секретарем Татьяной Кириенко. Цель визита – разобраться в непростой ситуации вокруг местной школы «Победоносец». Она рискует лишиться зала на улице Славы, 13а, что равносильно прекращению ее существования в угоду бизнес проекту абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.

История вопроса

С июля по октябрь этого года Костя Цзю несколько раз инкогнито приезжал в наш город, чтобы разузнать ситуацию вокруг зала, в котором находится школа бокса «Победоносец». Когда же родители юных спортсменов подняли шумиху и к процессу подключился наш самый прославленный боксер Валерий Абаджян, гости из Москвы (в тандеме с Цзю действует олимпийский чемпион Александр Лебзяк) решили действовать официально.

Для этого 17 ноября встретились сначала с руководителем регионального департамента спорта Дмитрием Соболевым, а затем и с губернатором Александром Гусевым. Глава региона дал «зеленый свет» сотрудничеству в Цзю, то бишь одобрил бизнес-проект.

18 ноября Татьяна Кириенко выступила с видеообращением, в котором пообещала разобраться в ситуации и сохранить «Победоносец».

23 ноября Татьяна Анатольевна приехала в столицу Черноземья. Утром 24-го вслед за ней на воронежскую землю ступили члены «Совета чемпионов» ФБР, включая самого титулованного боксера страны, двукратного Олимпийского чемпиона Олега Саитова.

В итоге представители ФБР провели встречу с Соболевым и президентом Федерации бокса Воронежской области Русланом Болотовым. Изначально планировалось, что с гостями пообщаются Александр Гусев и руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов. Татьяна Кириенко также встретилась с родителями юных боксеров, посмотрела зал «Победоносец», лестно отозвавшись о его состоянии вопреки критическим замечаниям Цзю и Лебзяка.

Что дальше?

ФБР призывает сохранять спокойствие и не рубить с плеча.

- Важно отметить, что проблема существует, и мы обязательно найдём решение. Считаем, что на всё нужно оперативно реагировать, и необходим прямой, открытый разговор. Мы создали штаб, подключили специалистов, в том числе юристов, и будем оперативно сообщать о развитии ситуации, - подытожила генсек ФБР.

Очевидно одно: до конца учебного года-2022/23 «Победоносец» продолжит свою работу в здании по улице Славы, 13а.

Существует вероятность, при которой региональные власти дадут задний ход в вопросе с «Победоносцем», но при этом не откажут Цзю. Обеспокоенные родители 250 детей, которые сейчас занимаются в клубе, на это искренне надеются.

Есть и альтернативный вариант: Константину отдадут здание на улице Славы, 13а, а «Победоносец» переселят туда, куда именитых гостей отправлять не комильфо.

В любом случае, Цзю просто так не обоснуется в Воронеже, а «Победоносец» не отдаст здание без боя. И ФБР приложит для этого максимум усилий. Настрой Валерия Абаджяна и родителей занимающихся в «Победоносце» детей этому в помощь.

Вместо послесловия

И на закуску - пара характерных для современных воронежских реалий моментов.

Первый. С представителями бизнеса – Цзю, Лебзяком и Михаилом Ледовским (владельцем здания) - власти время для встречи нашли. Когда же приехали представители ФБР, то за всех отдувался только Соболев, который, увы, в данной ситуации лишь исполнитель. У остальных образовались неотложные дела.

Второй. На встречу с Цзю и Лебзяком были приглашены местные СМИ. Во время визита Кириенко, дабы в прессу не просочились неудобные вопросы, журналистов не звали. А тех, кто все же пришел, пустили к Соболеву лишь после окончания разговора. И те фотографии, которые распространил департамент спорта в своем телеграм-канале, имеют постановочный привкус.