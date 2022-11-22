Воронежский боксер Валерий Абаджян о ситуации со школой «Победоносец»: «Мы пойдем до конца, вплоть до президента»

17 ноября. Константин Цзю (крайний слева), Александр Лебзяк (третий слева) и Валерий Абаджян (пятый слева) на совещании в департаменте спорта Воронежской области. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Обладатель Кубка мира-1981 по боксу Валерий Абаджян в интервью «КП» прокомментировал ситуацию вокруг возможного закрытия в Воронеже школы «Победоносец» и создания на ее месте «Школы Кости Цзю».

- Визит Кости Цзю в Воронеж – это сродни набегу монголо-татар. Он, возможно, даже сам не понимает, что происходит на самом деле. Если он хочет развивать бокс в Воронеже, то почему действует за спиной федерации бокса Воронежской области? Ведь до недавней встречи с региональными властями он дважды приезжал в Воронеж инкогнито. Если он хочет открыть свою школу в Воронеже, пусть это делает. У нас в городе есть пустующие здания. Но зачем рушить то, что прекрасно функционирует?

У Валерия Аршалуйсовича также есть вопросы к бизнес-партнеру Кости Цзю, другому прославленному боксеру Александру Лебзяку.

- Александр вместе с Михаилом Ледовским (он владеет зданием, в котором располагается школа «Победоносец» - прим. «КП») создали в Воронеже организацию «Мы родом из бокса». Он хотя бы задался вопросом: «Где представители воронежского бокса в этой организации?» Я понимаю, что все хотят обеспечить себе благополучие на пенсии. Но нужно же вести себя по-боксерски, по-человечески. Ведь бумеранг всегда возвращается назад.

У всех, кто присутствовал на встрече Кости Цзю с руководителем регионального департамента спорта Дмитрием Соболевым, возникла логичная реакция на заявление легендарного спортсмена на тему, что его не устраивает работа тренеров «Победоносца». И хотя он не уточнял, каких именно, и что за претензии у него к ним, но звучало это, мягко говоря, некорректно.

- А чему Костя будет учить нас, - продолжает Валерий Абаджян. - И кто будет аттестовывать нас? Кто ему дал подобное право? И кто он такой в этом вопросе? Да, он создал в своей школе программу обучения тренеров. Там он может делать все, что ему заблагорассудится. Но приезжать в другой регион, где есть местная школа, и устраивать ревизию тренеров – это, мягко говоря, неправильно. Это проект коммерческий, и любительским олимпийским боксом тут даже не пахнет. Кстати, минувшим летом была матчевая встреча по боксу между воронежцами и свердловчанами. Так вот наши выиграли 11:3 или 12:3 у парней Цзю. А ребята из «Победоносца» выиграли 7:1. И он еще учить нас чему-то собирается?

По словам самого титулованного воронежского боксера, он, местная федерация и представители «Победоносца» намерены добиваться, чтобы школа сохранила свое существование в том месте, где она располагается. И не остановятся ни перед какими преградами.

- Отмечу, что у меня не изменилось отношение к Александру Лебзяку и Косте Цзю. Они великие боксеры. Но в этой ситуации я по другую сторону баррикад. Я всегда был и буду на стороне той, где есть порядок и правда. Первый шаг – решение вопроса с Федерацией бокса России (ФБР). Если ничего не получится, будем идти дальше. Все, что сейчас происходит с «Победоносцем», - это перебор. Мы это дело так не оставим. Родители уже подписали петицию. Будем идти до конца, вплоть до губернатора, а затем уже и до президента РФ. Повторюсь, вопрос нужно решать цивилизованно, в соответствии с законом, - подытожил Валерий Абаджян.

Что касается позиции самого Константина Цзю, то прославленный боксер, имеющий российско-австралийское гражданство, обозначил приоритет – дети должны заниматься бесплатно. Речь именно о 85-ти бюджетных местах. Остальные (170+/- внебюджетников) естественно будут постигать азы бокса за деньги. Другое дело, что от сотрудничества Цзю и правительства региона в финансовом плане пострадают родители детей, которые занимаются бесплатно в «Победоносце» (но не входят в число 85-ти бюджетников), и тренеры. Одним придется платить значительно больше, другие могут лишиться работы.

Напомним, что 17 ноября генеральный секретарь ФБР Татьяна Кириенко ответила на видеообращение воронежской школы «Победоносец». По информации «КП», уже завтра, 23 ноября, к нам приедет генсек ФБР, а утром 24-го - представители «Совета чемпионов» по боксу. Цель визита – пообщаться с тренерами, родителями юных боксеров и местными властями, чтобы детально разобраться в сложившейся ситуации.