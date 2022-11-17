Нокдаун от Цзю или зачем Воронежу школа бокса известного спортсмена

Для взрослых у Константина Цзю (слева) предусмотрен специальный проект «Бокс как фитнес». Фото: Алексей СЕРГУНИН

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 16 ноября Воронеж посетил чемпион мира-1990 по боксу, 3-кратный чемпион СССР Константин Цзю. Цель визита – договориться с местными властями о сотрудничестве, в рамках которого в нашем городе появится школа имени легендарного боксера.

Отметим, что неделей ранее руководитель департамента спорта Воронежской области Дмитрий Соболев опроверг слухи о намерении Цзю ретироваться из нашего региона из-за проблем со зданием, где сейчас располагается школа бокса «Победоносец».

Заинтересованных сторон вокруг «Победоносца», вместо которого может появиться «Школа Кости Цзю», сразу несколько. Это юные боксеры и их родители, тренеры, школа «Победоносец», владелец здания Михаил Ледовский, в котором располагается школа, и известный боксер Константин Цзю. Итак, посмотрим на ситуацию под различным ракурсом.

Юные боксеры и родители

Сейчас в школе «Победоносец» (ул. Славы, 13а) занимаются порядка 250 детей. 85 из них прикреплены к СШОР № 33. Если вместо «Победоносца» появится «Школа Кости Цзю», то, как уверяет сам спортсмен, и власти нашего региона, все 85 бюджетных мест будут сохранены. Но есть еще порядка 170 ребят. Вот в них собственно и вся загвоздка. Они занимаются в «Победоносце» на безвозмездной основе.

Наталья Отрепанова с двумя сыновьями переехала в Воронеж пять лет назад. Мальчикам было четыре и пять лет, и она загорелась идеей записать их на секцию бокса. Лишь в «Победоносце» взяли таких малышей. Наталья очень довольна работой тренеров, и готова следовать за ними в любую другую школу, где они будут вести занятия.

- У нас лучшие тренеры по боксу в Воронеже, - уверена Наталья Отрепанова. – В «Школу Кости Цзю» я своих сыновей не отдам принципиально. Хотя бы потому, что он и его представители позволяют себе неуважительное отношение по отношению к воронежским тренерам в присутствии их воспитанников. Он назвал их низкоквалифицированными и сказал, что им нужно учиться.

Школа «Победоносец» и тренеры

Как пояснил «КП» директор школы Илья Ухин, с детей, которые занимаются в «Победоносце» и не входят в квоту бюджетных 85-ти мест, школа принципиально не берет денег.

- Да, иной раз родители сами приходят и предлагают помощь, - уточнил Илья Ухин. - Потому что понимают, что трое из наших пяти тренеров работают на добровольных началах. Но это полностью их инициатива. Все дети у нас занимаются бесплатно.

На ставках в СШОР № 33 работают Владимир Ухин и как раз его племянник Илья Ухин. Всего в «Победоносце» трудятся пять тренеров, включая Ухиных. Как заверил «КП» директор СШОР № 33 Александр Черин, Ухины работали и будут работать с детьми. Что касается других тренеров, то не факт, что они сохранят свои места. Они не имеют отношения к СШОР, и их будущее полностью зависит от планов «Победоносца».

Более того, как накануне, 16 ноября, отметил Константин Цзю, его в корне не устраивает работа тренеров «Победоносца». Он не уточнял, каких именно, и что за претензии у него к ним, но звучало это, мягко говоря, некорректно. И существует вероятность, что два бюджетных места тренеров при СШОР № 33 от Ухиных перейдут к тем, кого выберет Цзю.

Владелец здания

Михаил Ледовский руководствуется далеко не алчностью, как хотят его украсить оппоненты. Ну, или, по крайней мере, он уверяет в этом. У него есть бизнес, который приносит доход. Здание же по улице Славы, 13а в нынешней ситуации беспокоит его именно в свете аварийного состояния. Договор с «Победоносцем» расторгнут и продлен не будет. Михаил Юрьевич готов предоставить здание в пользование «школы Кости Цзю» на безвозмездной основе.

- Главное, чтобы оно не рушилось, и чтобы его аварийное состояние осталось в прошлом.

От «школы Кости Цзю» Ледовскому нужно лишь, чтобы здание привели в порядок, и чтобы регулярно оплачивались услуги ЖКХ. Ничего более.

Константин Цзю

В данном случае речь идет о бизнесе, и ни о чем другом. Прославленный боксер, имеющий российско-австралийское гражданство, обозначил приоритет – дети должны заниматься бесплатно. Речь именно о 85-ти бюджетных местах. Остальные (170+/- внебюджетников) естественно будут постигать азы бокса за деньги. Для взрослых у Цзю предусмотрен специальный проект «Бокс как фитнес», который позволит расширить число клиентов его школы.

Цена вопроса

Как пояснил «КП» директор СШОР № 33 Александр Черин, сейчас занятия боксом в коммерческих группах стоят от 2000 до 2500 рублей в месяц. Сумма зависит от количества часов – восемь или 12.

Но «Победоносец» работает, минуя СШОР. И если верить директору школы Илье Ухину, то бесплатно. Если же добавить минимальные пожертвования (а они все равно существуют, пусть их инициируют именно родители), то все равно сейчас занятия боксом в «Победоносце» явно дешевле, чем по расценкам СШОР № 33, или же прайс-листу «школы Кости Цзю».

Что дальше?

Глава региона Александр Гусев одобрил идею создания в Воронеже «школы бокса Кости Цзю» и заявил о готовности поддержать инициативу. Отдельно губернатор поручил департаменту физической культуры и спорта провести собрание с родителями воспитанников «Победоносца».

Константин Цзю намерен отремонтировать помещения. Он подчеркнул: дети не должны пропустить ни одного дня тренировок. Во время ремонта юные боксеры смогут заниматься на базе СШОР №33 и Воронежской государственной академии спорта. Как отметил глава департамента спорта региона Дмитрий Соболев, в учреждениях есть необходимые условия, а помещения предоставляет безвозмездно. По словам Цзю, ректор ВГАС Александр Сысоев также заверил его в полном содействии.

Вердикт

По сути от появления в здании на ул.Славы, 13а «школы Кости Цзю» ничего плохого в плане развития воронежского бокса не произойдет. Другое дело, что от сотрудничества Цзю и правительства региона в финансовом плане пострадают родители детей, которые занимаются бесплатно в «Победоносце» (но не входят в число 85-ти бюджетников), и тренеры. Одним придется платить значительно больше, другие могут лишиться работы.