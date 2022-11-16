Константин Цзю пообещал не выгонять юных воронежских боксеров на улицу

Константин Цзю (слева) жаждет развивать воронежский бокс. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 16 ноября, Воронеж посетил чемпион мира-1990 по боксу, 3-кратный чемпион СССР Константин Цзю. Цель визита – договориться с местными властями о сотрудничестве, в рамках которого в нашем городе появится школа имени легендарного боксера.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Константин Борисович все же собирается создать в Воронеже академию бокса. И слухи о намерении ретироваться из-за проблем со зданием беспочвенны.

Теперь же гражданин Австралии сам лично заявил о желании развивать воронежский бокс. И уточнил немаловажную деталь: делать он это собирается не в ущерб юным спортсменам, которые занимаются в школе «Победоносец».

- Каждый из 85 воронежских ребят, которые числятся в СШОР № 33, сохранит свое место и продолжит бесплатные занятия боксом, - пообещал Цзю.

Впрочем, пока ситуация крайне запутанная и сложная. Хотя бы потому, что известный на весь мир боксер собирается отказаться от услуг тренеров, работающих в «Победоносце». По его оценкам, они не соответствуют никаким критериям. Кто определяет эти критерии, и зачем нужно закрывать «Победоносец», чтобы на его месте создать школу имени Константина Цзю, непонятно.

Ясно одно: Цзю не остановится ни перед какими преградами. После общения с главой регионального департамента спорта Дмитрием Соболевым он отправился на прием к губернатору Воронежской области Александру Гусеву.