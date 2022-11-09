Константин Цзю все же собирается создать в Воронеже академию бокса

Константин Цзю подтвердил заинтересованность в развитии бокса в Воронеже. Фото: из архива «КП»

Руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Дмитрий Соболев уточнил информацию по поводу участия Константина Цзю в проекте создания в Воронеже академии бокса на базе школы «Победоносец» (улица, Славы, 13А, корпус 1). Он пообщался с официальным представителем легендарного спортсмена Константином Аверьяновым.

По итогам беседы Дмитрий Соболев заявил, что распространенная ранее информация была неверна – Константин Цзю не намерен отказываться от идеи создания академии. Также руководитель департамента договорился вести прямой диалог с представителями знаменитого спортсмена, чтобы совместными усилиями развивать бокс в Воронежской области.

Дмитрий Соболев также напомнил, что 85 ребят из школы «Победоносец» зачислены на бюджетное отделение СШОР №33. Рассматривают возможность проведения для них занятий на базе школы по адресу: Бульвар Победы, 17б, для обсуждения этого встретятся с родителями воспитанников.

На данный момент школа «Победоносец», в которой боксом занимались 200 детей, находится на грани закрытия из-за непримиримой позиции собственника здания. Это спортивное образовательное учреждение может остаться без отопления, там уже неоднократно отключали свет.