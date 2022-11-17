Федерация бокса России ответила на видеообращение воронежской школы «Победоносец»

Татьяна Кириенко уверяет, что юные воронежские боксеры не останутся на улице. Скриншот видео.

Сегодня, 17 ноября, генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко ответила на видеообращение воронежской школы «Победоносец».

Напомним, что местная школа находится на грани расформирования из-за планов областного правительства открыть по адресу: ул. Славы, 13а «школы Кости Цзю». Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, накануне, 16 ноября, глава Воронежской области Александр Гусев заявил о готовности поддержать инициативу прославленного боксера.

- Мы наведем порядок в этой исключительно непонятной для всех ситуации, - обратилась к спортсменам, тренерам, родителям и руководству федерации бокса Воронежской области Татьяна Кириенко. - Знайте одно: никогда и ни один боксер не останется на улице. Все вы, и мы с вами, одна боксерская семья.

По словам генсека ФБР, на следующей неделе наш город посетит «Совет чемпионов» по боксу, чтобы разобраться в ситуации и прийти к консенсусу.